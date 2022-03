“Fiori di carne e sangue” nel libro di Edna Magenga

PULSANO – Alcuni giorni addietro Edna Magenga, autrice del volume “Fiori di carne e sangue”, mi ha regalato questa riflessione che condivido: “Ogni grande guerra si genera dentro di noi, nella stanza buia del nostro orgoglio, del nostro bisogno di sopraffazione, delle nostre insicurezze, del nostro egoismo, del nostro esasperato individualismo, nei principi che qualcuno, una volta, fece passare per ideali ma che non ci appartennero e bevemmo per compiacenza.

Le nostre personali guerre… i nostri fucili, le nostre trincee, i carrarmati delle nostre parole, dei nostri sguardi taglienti, i bombardamenti delle nostre incomprensioni e tradimenti, le nostre violazioni dei diritti di chi ci cammina accanto, di chi vive con noi, le incessanti guerre fredde e gli assedi dei nostri silenzi, la crudeltà del perdono negato, le fosse comuni dove si seppelliscono i sentimenti, gli abbracci, la voglia d’amare, i chiarimenti… Le nostre guerre che durano vite intere, che cancellano il tempo dei sorrisi, che trasformano le città della nostra esistenza in cimiteri di macerie e scorie fra le quali ci aggiriamo senza accorgerci che siamo tutti profughi sradicati dal nostro io migliore. Disarmiamoci! Le dichiarazioni di guerra cominciano con una porta sbattuta e possono finire con uno sguardo ai ricordi più belli, con un sussurro al cuore, un bacio, una poesia d’amore scritta davanti al mare un mattino d’inverno.” Trovo questa osservazione assolutamente condivisibile e aderente, come metafora al tempo che viviamo, all’argomento del volume. La pubblicazione di un libro di poesie d’amore, in questo momento storico, equivale ad affidare al vento parole che giungono come farfalle sulla bocca dei cannoni. Nulla di più etereo e forte, di più penetrante e immaginario contro una realtà che spegne il sorriso e va oltre. Le poesie d’amore sono eterne e il poeta è uno smarrito che sa perfettamente dove si trova la sua anima. La nuova opera di Edna Magenga è la prima raccolta poetica della scrittrice tarantina. I suoi precedenti romanzi: “Over the silence”, “Bugatti Victoria”, “L’uomo che mangiava le rose”, “Ci vediamo al Saint Martin”, “Sangue pazzo”, hanno solo anticipato nello stile lirico quest’ultima opera. Non si ama nel tempo, si ama subito e per sempre. Le poesie raccolte in “Fiori di carne e sangue” sono dedicate all’amore, ai suoi attimi, alla sua atmosfera, a ogni forma di pazzia, alla sua negazione, alla paura della perdita.

L’amore è fatto di carne e sangue, non può prescindere da un’umanità concreta e fisica che squarcia e scandalizza. La voce delle poesie di Edna Magenga è rossa, batte in testa, non sfugge al cecchino della fine, nell’inevitabile dolore che cammina accanto ad ogni grande sentimento. Ma alla fin fine di un grande amore non rimangono che tre, quattro cose: ogni istante vissuto insieme, il futuro che avevi immaginato, tutte le risate e i momenti belli, l’ultimo litigio, l’ultimo sguardo. Tiri una linea e fai il totale = passione. Questo rimane, una parola. E sarà quella parola a fare sempre la differenza, quella la parola contro la quale chiunque dovrà reggere il confronto e si schianterà. Passione. Tagliala con un coltello, riducila in polvere, sparpagliala ai quattro venti, troverà sempre il modo di tornare. Ha lunghe mani, occhi dappertutto, una memoria infernale. Devi murarti vivo, farti il lavaggio del sangue e del cervello, verrà a trovarti a ogni passo, si nasconderà in ogni angolo di casa, apparirà sulla soglia di una porta, nella piega di un lenzuolo, ovunque. Il ricordo di un grande amore è più forte dell’assenza, ha dita di ragno, radici di pianta antica, invade la tela dei nervi, fa la guardia a se stesso.

Passione è amore che non passa, che non vuoi che passi, che senza è come non aver vissuto. Dedicate a un grande amore, “Fiori di carne e sangue” sono una storia, un grido, un respiro notturno, l’attesa di un’alba nuova, un grazie alla Vita, un’immortale speranza. A chi crede che le poesie d’amore siano sempre un atto di pace non resta che partecipare all’incontro che si svolgerà questa sera, venerdì 18 marzo, alle 18,30, presso il Castello De Falconibus. Oltre all’autrice che dialogherà con il giornalista Oreste Roberto Antonio Lanza, saranno presenti il sindaco Francesco Lupoli e l’assessore alla cultura Alessandra D’Alfonso.

Gian Carlo Lisi