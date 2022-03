Biglietti a metà prezzo: il Taranto chiama i tifosi

Nel momento più difficile del campionato, il Taranto opta per la sinergia d’intenti, per l’osmosi di fiducia e di coraggio fra tutti i protagonisti. Raccoglie il simbolico guanto di sfida della crisi dei risultati, della precarietà in organico, della distanza numerica assottigliata tra limbo della graduatoria e zona pericolosa, dell’agenda agonistica che scandisce impegni improrogabili e ravvicinati. Al termine della partita con l’Avellino, persa di misura con una formazione inedita e sperimentale a causa delle defezioni certificate persino a poche ore dall’esibizione stessa, corredata dalla prima contestazione da parte della tifoseria presente sugli spalti dello stadio “Iacovone”, gli stati generali della dirigenza ionica erano stati intercettati, come di rito, nell’area antistante gli spogliatoi: era stato percepito uno stato d’animo “borderline”, linea di demarcazione fra calma apparente e rabbia repressa.

Domata, in ossequio della razionalità e della continuità dei programmi, propedeutici all’ottenimento dell’obiettivo prioritario, sempre ribadito e mai enfatizzato, della permanenza in categoria professionistica. La marcia intrigante ed i tributi elargiti al Taranto della prima porzione del torneo avevano stimolato aspettative più altisonanti, tentazioni ed illusioni contestualizzate e comprensibili sull’onda dell’entusiasmo. Eppure, dirigenza e staff tecnico non avevano mai smarrito la dimensione realistica del proprio percorso e della propria meta. Certo, non ci aspettava un rallentamento così ostentato ed affannoso. Il presidente Massimo Giove era apparso visibilmente contrariato per la surreale situazione in materia sanitaria e non l’ha nascosto in tono confidenziale. E’ stato invitato amichevolmente a non assumere decisioni clamorose in relazione alla guida tecnica, artefice di un lavoro incredibile, forse compromesso da un’architettura non impeccabile della squadra stessa, per quel che concerne l’omogeneità e le alternative di ruolo indispensabili alla filosofia ed all’economia di gioco di Giuseppe Laterza e dei suoi collaboratori. La notte ha “portato consiglio”, come il maggior azionista aveva suggerito con inclinazione sibillina: alle ore 23.30 circa di mercoledì, è stato divulgato un comunicato stampa esplicativo, prudente e coerente.

“Il Taranto FC 1927 smentisce categoricamente le illazioni divulgate nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 16 marzo, ndr) relative ad ipotetiche riflessioni della proprietà sui componenti dello staff sportivo e tecnico- si legge- La Società prosegue compatta il suo percorso, con l’intento di centrare quanto prima la matematica permanenza in categoria. La momentanea flessione dei risultati è attribuibile soprattutto ad inaspettati inconvenienti di natura fisica che hanno colpito recentemente i tesserati”. Contro la compagine irpina, infatti, erano stati costretti ad abdicare tre elementi cardini regolarmente inseriti nella lista dei convocati, ovvero Versienti, Di Gennaro e Zullo: il primo a causa di un risentimento all’adduttore, gli altri due perché vittime di indisposizione gastrointestinale, secondo le fonti ufficiali pervenute in tribuna stampa. Non solo: Saraniti era stato bloccato da un problema lombare nella fase di riscaldamento ed è stato sostituito nella formazione titolare da Manneh. A dirigere dalla panchina è stato Giuseppe Lentini, vice allenatore in sostituzione di mister Laterza, obbligato al forfait per una dolorosa lombosciatalgia. I tempi di valutazione e recupero sono esigui, poiché domenica si tornerà in campo per la 14ma giornata di ritorno: la compagine ionica affronterà il Monopoli per il secondo dei due turni consecutivi casalinghi. Per l’occasione, il sodalizio ionico ha annunciato la riduzione del 50% dei costi sui tagliandi d’ingresso per i settori di curva e gradinata.

E’ garantito il rimborso dell’eccedenza relativo ai titoli già acquistati a prezzo intero, previa presentazione degli stessi in sede, nelle ore d’ufficio a decorrere da lunedì. Questo l’elenco completo dei costi distribuiti per settori, comprensivi dei diritti di prevendita e delle commissioni on line (i tagliandi possono essere opzionati anche tramite il circuito Vivaticket), sui quali operare le previste sottrazioni: Curva Nord intero € 13.00 / ridotto € 11.00; Gradinata intero € 17.00 / ridotto € 15.00; Tribuna Laterale intero € 30.00 / ridotto € 28.00 ; Tribuna Centrale intero € 50.00 / ridotto € 48.00; Curva Ospiti intero € 13.00. Sono confermate le tariffe ridimensionate per i giovani: per i bambini sino ai 12 anni compiuti, il costo del tagliando sarà di 2,50 euro; per i ragazzi di età compresa dai 12 ai 16 anni, invece, il prezzo previsto è di 6,00 euro (iniziativa esclusiva per i settori di Curva Nord e Gradinata).

Alessandra Carpino