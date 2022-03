Sport tarantino in lutto, addio a “Sasà” Gnisci

Salvatore Gnisci, massaggiatore e fisioterapista tarantino, negli anni scorsi legato proprio ai rossoblù e successivamente ad Ancona e Arezzo, si è spento a 60 anni a causa di una malattia. L’Ancona-Matelica giocherà con il lutto al braccio, domenica, ed ha voluto ricordare sul suo sito web che “Sasà” «ha fatto parte del gruppo che ottenne risultati calcistici importanti. Dalla vittoria del campionato del 2000 per raggiungere la B, fino alla promozione in A nel 2003. Ha lavorato con Brini, Spalletti e Gigi Simoni. Molto amico di Marco Storari e Goran Pandev, per un lungo periodo ha scelto di continuare ad abitare in città nonostante le strade si fossero separate per motivi professionali. Dal 1999 al 2010 ha fatto parte della famiglia dorica. Tornato nel 2017 con la squadra in Prima Categoria pensava di proseguire il suo percorso, prima di ricevere la chiamata dell’Arezzo. La Società in tutte le sue componenti – conclude – si stringe al dolore della famiglia porgendo di cuore le più sentite condoglianze».