Borraccino: «Necessario fare rete sul tema del  lavoro»

«Questa mattina a Manduria, nell’aula consiliare del Comune, a questo interessante convegno. Unire prospettive dei soggetti impegnati nell’inserimento lavorativo migranti per individuare punti di azione comuni (Centri di Accoglienza, Amministrazioni locali, Regione Puglia, Enti di Formazione, Associazioni di categoria, Aziende e Sindacati). Fare rete sul tema del lavoro, è fondamentale per poter riconoscere il “diritto al lavoro” alle persone migranti, valorizzarne le potenzialità e individuare le strade per arrivare all’obiettivo. Tutto ciò è possibile solo attraverso la conoscenza e il dialogo tra i soggetti coinvolti affinché comprendano le reciproche esigenze».

E’ quanto si legge nella nota a firma di Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.