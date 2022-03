Droga, alla Bestat presi padre e figlio

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Taranto, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati riguardanti lo spaccio delle sostanze stupefacenti, hanno arrestato nella flagranza del reato un 60enne pluipregiudicato tarantino ed il figlio 27enne, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dell’attività, i militari, coadiuvati da personale in uniforme della polizia locale di Taranto, sono riusciti ad entrare nell’abitazione dei due soggetti, sita nel quartiere Bestat del capoluogo jonico e, dopo aver effettuato una perquisizione domiciliare e personale d’iniziativa, li hanno trovati in possesso di 190 grammi di hashish, 8,5 grammi di cocaina e 0,60 di marijuana, oltre a denaro contante per una somma pari ad euro 1.500, sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento di attività illecita. Inoltre, nel corso della perquisizione, in possesso del 60enne, è stato rinvenuto un coltello a scatto con una lama lunga 15 cm e l’uomo, pertanto, è stato anche segnalato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi.

I due, al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, sono stati portati presso la casa circondariale di Lecce. Lo stupefacente sequestrato sarà sottoposto ad accertamenti quali-quantitativi presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. Intanto, è stato effettuato un servizio coordinato “ad alto impatto” da parte della Compagnia Carabinieri di Martina Franca. I militari, nel centro abitato del Comune di San Giorgio Jonico, hanno implementato l’attività di controllo del territorio con dei servizi finalizzati al contrasto sia del fenomeno legato allo spaccio delle sostanze stupefacenti e psicotrope, sia di quei fenomeni di assembramento e violazione delle misure urgenti di contenimento dell’emergenza da Coronavirus. Il dispositivo è stato composto sia dai reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri (Sezione Radiomobile, Sezione Operativa, Stazione di San Giorgio Jonico, Stazione di Martina Franca, Stazione di Grottaglie e Stazione di Montemesola), sia dalle c.d. specialità come il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Taranto e il Nucleo Cinofili di Modugno.

Nel corso delle attività, al fine di far rispettare la normativa riferita al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, gli operanti hanno proceduto al controllo di 3 locali commerciali, siti in San Giorgio Ionico, verificando la validità di 41 Green Pass. Durante il servizio coordinato, sono stati altresì organizzati due posti di controllo a doppio senso di marcia, nei pressi del rondò di via Grottaglie e nei pressi del Comune, ove sono state controllate 61 autovetture, identificate 70 persone e comminate 8 sanzioni al Codice della Strada per mancato uso della cintura di sicurezza e per uso del telefonino alla guida. I controlli sono proseguiti sino a tarda notte quando, durante una ispezione ad un esercizio commerciale del luogo, i militari hanno sequestrato 4 apparecchi per le scommesse clandestine, poiché completamente abusivi e non collegati con i Monopoli di Stato; al titolare del locale è stato intimato di chiudere immediatamente l’attività commerciale, poiché non in possesso delle previste licenze.