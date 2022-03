«Decarbonizzazione l’unica strada»

“Aveva sicuramente insinuato non pochi dubbi la nota del candidato sindaco Walter Musillo con la quale, a seguito dell’incontro con il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Taranto, Gianfranco Chiarelli, riportava riserve dello stesso Chiarelli sulla decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto”. Così Gianni Azzaro, consigliere comunale uscente e componente del coordinamento provinciale del Partito democratico di Taranto interviene così a poche ore dal comunicato diffuso dall’ufficio stampa dell’ente camerale.

“Il Commissario Chiarelli al contrario – spiega Azzaro – dichiara di credere nel percorso Green ed in particolare nella decarbonizzazione, come unica strada valida per tenere insieme il rispetto dell’ambiente e della salute, e la produzione, quindi i livelli occupazionali. Positivo anche ricevere conferme sulla volontà di coloro che ricoprono determinati ruoli, di porsi come “facilitatori del dialogo tra le istituzioni del territorio”. Ritengo che questo sia fondamentale – conclude Azzaro – al fine di veicolare finalmente segnali di unità per il raggiungimento del bene comune”.