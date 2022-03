Ultimo appuntamento per la rassegna culturale del Teatro comunale Fusco in collaborazione con il comune di Taranto e il Teatro Pubblico Pugliese.

Dopo la prosa che ha portato sul palco del teatro tarantino in via Giovinazzi nomi e spettacoli iconici che hanno registrato il tutto esaurito nella quasi totalità degli appuntamenti, con i Matt Bianco giovedì, 24 marzo, si conclude anche la selezione musicale. E per quest’ultima serata una promozione last minute per gli appassionati del modern jazz: la poltrona in platea settore b sarà venduta al costo di euro 15 anziché euro 25 e la galleria a euro 10 invece che euro 20. Il biglietto ridotto verrà concesso esclusivamente ai giovani fino a 30 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai dipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e delle Capitanerie di Porto – Puglia, Aeronautica/Marina Militare.

«Un concerto jazz è sempre un grande evento, sia esso in teatro, in un locale o per le strade – dichiara il direttore del Teatro Fusco, Michelangelo Busco – e qui a Taranto quella del jazz è una tradizione di cui siamo orgogliosi. I Matt Bianco sono una realtà di punta del genere e noi siamo onorati di portarli sul palco per il pubblico di Taranto».

A Taranto i Matt Bianco il loro ultimo tour “Gravity”.

L’acquisto dei biglietti è possibile al botteghino del Teatro comunale Fusco oppure online all’indirizzo https://www.vivaticket.com/it/ biglietto/matt-bianco/168537.

Inizio concerto ore 21.