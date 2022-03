Verso le elezioni del nuovo Sindaco di Taranto. Il sondaggio: ecco le percentuali dei candidati

Melucci al 54,2%, Musillo al 33,5%, Abbate al 6,2% e Battista al 6,1%. Sarebbero queste le intenzioni di voto dei tarantini secondo un sondaggio commissionato da Scenari Politici e realizzato da WinPoll.

Le interviste ad un campione di mille cittadini dai 18 anni in su hanno riguardato anche il giudizio sull’amministrazione uscente, il grado di conoscenza dei candidati e la fiducia riposta in loro. Le interviste sono state realizzate nei giorni 10 e 11 marzo 2022. Da segnalare che nel sondaggio non compare Eugenio Filograna, altro politico che ha

annunciato la candidatura a sindaco.