Il Lions Club Taranto Poseidon per la Giornata dell’acqua

Martedì 22 marzo sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Internazionale dell’Acqua, come voluto dalle Nazioni Unite sin dal lontano dicembre 1992. Lo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sul tema della gestione consapevole e sostenibile della risorsa idrica. Due numeri basteranno a descrivere il “Problema Acqua”: sono circa due miliardi gli abitanti del pianeta che non hanno accesso diretto e continuo all’acqua per soddisfare i propri bisogni igienico-sanitari e quasi un miliardo coloro che non hanno nemmeno accesso diretto all’acqua potabile.

Alla luce di ciò, appare quanto mai lodevole ed opportuna l’iniziativa del Lions Club Taranto Poseidon, che ha deciso di celebrare la Giornata dell’Acqua con una interessante conversazione dal titolo “Chiare, fresche et dolci acque… dall’acqua reale all’acqua virtuale”, che si terrà martedì 22 marzo alle ore 19 nella sala Conferenze del Dipartimento Jonico Uniba, in via Duomo 276 (ex caserma Rosssarol). Relazionerà sul tema l’ing. Antonio Tagliente, esperto nel trattamento e distribuzione delle acque in ambito industriale. La relazione prenderà le mosse dalla misteriosa ed affascinante origine dell’acqua sulla Terra, procedendo poi ad analizzare criticamente la disponibilità della risorsa idrica nel mondo ed in Italia ed introducendo gli importanti concetti chiave di “acqua virtuale” ed “impronta idrica”, dall’innegabile potere semantico e predittivo. Si analizzeranno le cause principali del “Problema Acqua”, indicando all’attenzione dei presenti le possibili soluzioni, sia di carattere gestionale e sia di carattere tecnologico. Una serata di certo utile ed interessante, per rendere più consapevole da parte di tutti l’utilizzo di quella che oggi può a ragione essere considerata una delle risorse naturali più preziose del nostro pianeta.