Tornano le processioni della Settimana Santa

Qualche giorno fa abbiamo appreso la decisione della Conferenza Episcopale Pugliese che autorizza il ripristino delle Processioni della Settimana Santa in Puglia dopo due anni di sospensione a causa del Covid 19. Si tratta di un comunicato laconico ma fino ad un certo punto nel senso che vengono posti dei paletti ai quali necessariamente ci si dovrà attenere. Questi sono le autorizzazioni locali delle varie Diocesi e della Autorità Prefettizia per la Sicurezza dell’Ordine Pubblico. Staremo a vedere. In questo momento ci sono ancora degli interrogativi: si svolgerà la gara della Domenica delle Palme per l’aggiudicazione dei sacri simboli e, ancora, il pellegrinaggio dei perdoni del Carmine il Giovedì Santo sarà fatto a piedi scalzi? Altra domanda: l’Addolorata uscirà regolarmente alla mezzanotte dalla Chiesa di San Domenico e percorrerà quello che è ormai il tradizionale tragitto che la porterà fino all’Istituto Maria Immacolata nel Borgo Umbertino? L’ultimo interrogativo riguarda la Processione dei Misteri nel senso che non sappiamo se uscirà sempre alle 17 dalla Chiesa del Carmine e se il suo sarà un altro tragitto immutato.

Staremo a vedere e vi informeremo. Antonio Fornaro, ideatore e curatore di questa rubrica, questa settimana incentra i suoi interventi su diversi argomenti come le “Quaremme”, la Pentolaccia”, la Processione de le “Vastase” e sulla presenza dell’Annunziata nella storia di Taranto. Questi i santi della settimana: San Giovanni Nepomuceno, San Nicola di Flue, Santa Lea, l’Annunciazione del Signore e Santa Caterina di Svezia. Questa settimana la Chiesa cattolica venera la Madonna sotto i titoli di: Madonna del Sette Veli, della Vittoria, della Cintura e dei Suffragi. Questi i detti della settimana: “Dell’Annunziata ogni verme mette fuori la testa” (perché la primavera è ormai arrivata); “Dal mattino si vede il buongiorno”, “Tempo rosso di mattina o pioggia o ventolino”, “Cielo a pecorella, acqua a catinelle”, “Luna cerchiata tempo nero e forte acquata”, “Non mischiamo le bucce con le fave”, “Fa bene e scordalo, fa male e medita”, “Quando il diavolo ti accarezza vuole l’anima”. Nell’effemeride di oggi Cravero ci ricorda che il 22 marzo 1913 cadde la Pasqua più bassa. Taranto aveva 80 mila abitanti e furono allestiti bellissimi sepolcri nelle chiese della Città Antica.

Il Carmine non fece il Sepolcro a causa dei restauri della Chiesa, ma svolse ugualmente la processione dei Misteri. Parlando delle ‘Quaremme’ Fornaro sottolinea che a Taranto questa tradizione è ormai scomparsa. Il fantoccio veniva lasciato sospeso ad una lunga fune tra un balcone e l’altro dei vicoli e veniva bruciato il Sabato Santo al mattino prima che a mezzogiorno le campane delle Chiese e le sirene delle navi dessero il segnale della Resurrezione. Ancora oggi a Martina Franca si possono trovare numerosi fantocci con il fiasco di vino e l’arancia per simboleggiare che le cose belle hanno breve durata. I tradizionalisti martinesi mangiano friselle, focaccia con il vincotto e noci, baccalà, pasta condita con mollica di pane fritta nell’olio con pezzetti di alici, patate e pesce in bianco. La festa della “Pentolaccia” cadeva al 26° giorno della Quaresima e si svolgeva nelle case private e nelle masserie dei paesi. Le pentolacce venivano appese al soffitto delle case e soltanto in una di queste si trovavano le buone cibarie di cui diventava proprietario chi con il bastone e gli occhi bendati riusciva a romperla. Nelle altre pentolacce c’erano o acqua fredda o coriandoli o farina. Parlando della Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria come prescelta Madre di Cristo dobbiamo ricordare che nel passato gli antichi credevano che il mondo fosse stato creato il 21 marzo e l’uomo il 25 marzo.

A Taranto il nome dell’Annunziata è storicamente attestato in quello dato agli antichi ospedali cittadini, alla Torre dell’Annunziata del Castello Aragonese e all’Ospedale Ss. Annunziata del Borgo e a quello attuale di via Bruno. L’ultimo argomento di cui ci parla Fornaro riguarda l’ormai cancellata processione de le “Vastase”. Questa si svolgeva l’ultimo venerdì di marzo quando in quella data non cadeva il Venerdì Santo. Era detta de “le Vastase” perché gli appartenenti alla Confraternita della Ss. Croce, fondata nel 1835, erano quasi tutti scaricatori di porto. Veniva portato in processione il SS. Sacramento accompagnato dal padre spirituale e dai confratelli che reggevano in mano le candele accese. C’era la banda ma non suonava le marce funebri e c’era anche il “Trono”. La processione si svolgeva da Porta Napoli alla Città Antica e rientrava attraverso via Garibaldi. L’ultima volta si svolse nel 1951. Al rientro nelle loro case i confratelli mangiavano pasta con le seppie e seppie al forno.