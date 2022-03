Il cibo e le tre grandi religioni del libro: Cristianesimo, Ebraismo e Islam

Il cibo e le tre grandi religioni del Libro. Un argomento complesso, spesso affrontato in modo non solo semplicistico e banalizzante (considerare il divieto di mangiar carne di maiale che accomuna Ebrei e Musulmani come un precetto igienico, perché nelle zone calde la carne suina sarebbe pericolosa apportatrice di infezioni) ma molto spesso disinformato. Le consuetudini alimentari giocano infatti un ruolo assai importante nella vita quotidiana delle comunità, e non sono mai semplicistiche o utilitaristiche. Non era utilitaristica la triade mediterranea vino-olio-cereali, dato che l’olio d’oliva è stato sempre un prodotto molto caro e tutt’altro che abbondante; non sono utilitaristici o salutistici o “ecologici” i tabù alimentari che hanno riguardato o riguardano piccole e grandi comunità, o intere fedi religiose.

Tabù che peraltro non riguardano solo le tre religioni monoteiste (il Cristianesimo, peraltro, non conosce veri divieti; semmai scansioni di giorni penitenziali, “di magro”, e di altri in cui è lecito il consumo di qualsiasi alimento): basti pensare all’Induismo ed al suo divieto della carne bovina (ma anche dell’aglio; e non del latte e dei suoi derivati), al vegetarianesimo assoluto del Jainismo, alle complicate norme e proibizioni del Buddhismo; e al fatto che tutte e tre le principali religioni del subcontinente indiano proibiscono l’alcool. Torniamo alle tre religioni monoteiste. Senza esagerare con semplicistiche interpretazioni “genetiche”, è chiaro che il Cristianesimo “deriva” dall’Ebraismo (dal quale eredita anche i libri sacri, definendoli Vecchio Testamento), anche se da subito subisce l’influsso del mondo greco-romano nel quale si trasferisce dalla Palestina originaria (che peraltro del mondo romano, per quanto scossa da frequenti insurrezioni, faceva parte).

Meno diretta, ma abbastanza definita, la “derivazione” dell’Islam dalle altre due religioni monoteiste, che il Corano tratta con grande rispetto. L’Ebraismo aveva accumulato nei secoli una complicatissima serie di precetti e divieti alimentari, riassumibili nella parola kasherut, “adeguatezza”: riguardavano singoli alimenti, loro associazioni, metodi di preparazione, e periodi in cui alcuni erano leciti ed altri no. Il Cristianesimo delle origini era una specie di Ebraismo “aggiornato” (di movimenti di “aggiornamento” ce n’erano stati, e in futuro ce ne saranno, non pochi; “non sono venuto per abolire, ma per dare compimento”, dirà Gesù stesso come riporta Matteo), e quindi inizialmente sembra adottare anche i canoni alimentari ebraici. Ma se già Gesù colpiva al cuore il rigido formalismo di correnti ebraiche (e in Luca dice ai suoi discepoli “restate in quella casa, mangiando e bevendo quello che hanno”), sarà l’incontro dei primi cristiani con i convertiti come Saulo di Tarso, che diverrà San Paolo, a far crollare ogni tabù alimentare: “colui che mangia di tutto non sprezzi chi non mangia di tutto e colui che non mangia di tutto non condanni chi mangia di tutto”, dice Paolo, instaurando una assoluta neutralità alimentare. E’ una rottura radicale con un modo di vivere che l’Ebraismo faceva addirittura derivare dall’imposizione divina. I Cristiani non sono più una delle tante sette ebraiche; sono una cosa differente, e per farsi cristiani non è più necessario transitare dal giudaismo. Il cristiano mangia tutto, come si evidenzia negli Atti degli Apostoli a proposito di una visione di Pietro, affamato, che si vede recapitare dal cielo un telo con dentro tutti i quadrupedi e rettili della terra e uccelli del cielo, con una voce che gli dice “Pietro, alzati, uccidi e mangia”.

Pietro è un ebreo osservante, ed ha sempre rispettato la kasherut; la sua risposta è scandalizzata: “Non sia mai, Signore, perché non ho mai mangiato nulla di impuro e contaminato”. Ma la voce divina lo ammonisce, ripetendo tre volte: “Non chiamare impuro ciò che Dio ha purificato”. La più giovane delle tre religioni, l’Islam, costruisce anch’essa una identità gastronomica: prende in prestito alcune norme dell’Ebraismo, semplificandole. Adotta il divieto del maiale e quello del sangue (per Musulmani ed Ebrei la carne dev’essere dissanguata prima di essere cucinata e servita), ma non le complicatissime norme della kasherut; molti cibi o preparazioni che per gli Ebrei non sono kasher per un musulmano sono perfettamente ”halal” (la parola che definisce l’adeguatezza, la purezza di un cibo), ma istituisce un (controverso) divieto che separa radicalmente l’Islam da Ebraismo e Cristianesimo (anche se non è una novità assoluta, è un tabù già presente nelle religioni dell’estremo Oriente): il vino. Anche l’Islam, come Ebraismo e Cristianesimo, adotta poi periodi penitenziali di digiuno, come il Ramadan. Quest’anno Pasqua cristiana, Pesach ebraica e Ramadan, ricorrenze mobili, cadono quasi negli stessi giorni. Una buona occasione, magari, per spezzare insieme in segno di pace uno dei cibi permessi dalle tre religioni, il pane (in Pesach dev’essere però azzimo, ovvero senza lievito).

Giuseppe Mazzarino