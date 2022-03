Lucio Dalla nel ricordo di Pierdavide Carone

«Dico a Lucio che glielo dovevo, ma non lo sento affatto come un obbligo». Lo ha affermato Pierdavide Carone a proposito della sua personale reinterpretazione della canzone “Piazza grande” di Lucio Dalla a cinquant’anni dalla sua pubblicazione e da dieci anni dall’ultima partecipazione dell’artista bolognese al festival di Sanremo. L’omaggio di Pierdavide Carone a Lucio Dalla è la sublime “Piazza grande”: scritta e composta da Lucio Dalla, Gianfranco Baldazzi, Sergio Bardotti e Ron, fu presentata al festival di Sanremo nel 1972, dove si classificò all’8° posto, ed è uno dei brani più significativi della produzione musicale del cantautore bolognese, oltre che una tra le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana.

«Ho scelto “Piazza grande” perché, oltre ad essere uno dei manifesti più importanti della carriera di Lucio, festeggia un compleanno importante – ha osservato il cantautore di Palagianello – Infatti sono cinquant’anni dalla sua presentazione al festival di Sanremo, dove si classificò ottava, e dalla conseguente pubblicazione su 45 giri». A cinquant’anni dalla sua pubblicazione, Pierdavide Carone ha voluto ricordare con il suo personale omaggio questa ricorrenza, che cade anche a dieci anni dall’ultima partecipazione al festival di Sanremo di Lucio Dalla, poche settimane prima della sua scomparsa. «Questa ricorrenza è resa più speciale per me dal fatto che lui non tornerà più in gara al festival per i successivi quarant’anni – ha ricordato – Infatti Lucio partecipò insieme al sottoscritto con “Nanì”, il regalo più grande che un genio come lui potesse fare a un giovane come me».

Nel 2012, infatti, Lucio Dalla tornò sul palco del festival a quarant’anni dall’ultima partecipazione, accompagnando Pierdavide Carone con il brano “Nanì”, del quale fu anche coautore; in quella occasione Dalla ricoprì la duplice veste di cantante e di direttore d’orchestra. «Vista la bellezza di questa canzone, e quanto in generale mi piaccia cantare le sue canzoni, spero che piacerà ascoltare questo mio regalo di compleanno a una splendida cinquantenne», ha commentato l’artista. Pierdavide Carone si classificò terzo alla nona edizione di Amici vincendo il premio della critica e firmò il brano “Per tutte le volte che…” con cui Valerio Scanu trionfò al festival di Sanremo nel 2010; nello stesso periodo pubblicò il libro best-seller “I sogni fanno rima”. Il primo album “Una canzone pop” di Carone fu un successo, certificato multiplatino e trainato dal singolo “Di notte” (disco d’oro); cui seguirono gli album “Distrattamente” e “Nanì e altri racconti”, quest’ultimo presentato a Sanremo nel 2012 quando Carone partecipò al festival con Lucio Dalla, produttore dell’album, con il brano “Nanì”. Lo scorso anno è uscito il quarto album “Casa”, anticipato dai singoli “Caramelle” dove, coadiuvato dai Dear Jack, affronta con coraggio il drammatico tema della pedofilia, e “Forza e coraggio!”, inno alla resilienza che nasce dall’urgenza del cantautore di parlare di un momento di difficoltà che ha segnato la sua vita, e “Buonanotte”, presentato in anteprima ad Amici, programma che lo ha lanciato sul panorama italiano e in cui torna a nove anni di distanza dalla sua ultima apparizione.

Franco Gigante