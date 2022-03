Lunedì al via il nuovo terminal bus in viale Magna Grecia a Massafra

MASSAFRA – Al via il Nuovo Terminal Bus. Da lunedì 21 marzo al via la nuova stazione capolinea bus in via Magna Grecia, nei pressi dell’ex ospedale “M. Pagliari” A darne notizia sono il sindaco Fabrizio Quarto e l’assessore ai Lavori Pubblici, Domenico Putignano. Dopo l’ultimazione dei lavori sarà fruibile il nuovo capolinea che risponderà a norme di efficienza e sicurezza, favorendo al contempo un comodo interscambio di automezzi.

L’assessore Putignano ricorda che i costi dell’opera ( circa 21.000 euro) provengono da un atto deliberativo della Giunta dell’Unione dei Comuni con cui sono state destinate risorse per il miglioramento urbano dei comuni facenti parte della stessa Unione. Quanto prima – concludono sindaco e assessore – la stazione capolinea sarà completata con l’installazione di pensilina attesa bus con panca e bacheca informativa. Nella sezione www.comundimassafra.it – “Viabilità, Trasporto Locale, Turismo” di “Modulistica e utilità” – è possibile scaricare orari e fermate delle linee del Trasporto Pubblico Locale attualmente in esercizio: https://www.comunedimassafra.it/uploads/elenco_18/173-107-Servizio-TPL-Massafra-tabella-orari-fermate.pdf