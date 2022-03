Eduardo De Crescenzo in concerto al Fusco: al via le prevendite

È già partita la prevendita dei biglietti per l’atteso concerto che martedì, 14 giugno, Eduardo De Crescenzo terrà sul palco del Teatro comunale Fusco (in via Giovinazzi) per l’appuntamento di chiusura della stagione dei cento anni degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza”. L’artista che lo scorso anno ha tagliato il traguardo dei settant’anni e celebrato i quaranta della canzone “Ancora”, a Taranto presenterà il recital “Avvenne a Napoli” in coppia con Julian Oliver Mazzariello, il pianista col quale in un primo momento avrebbe dovuto esibirsi nel capoluogo ionico il 20 aprile. Cantautore di grande talento e raffinatezza, nato e cresciuto ai margini del “Neapolitan Power” che negli anni Settanta sancì l’exploit della moderna musica napoletana, De Crescenzo ha assorbito da questo movimento alcune caratteristiche, senza però snaturare la propria natura di artista di formazione classica.

E il suo sarà un viaggio a ritroso nel tempo dentro la tradizione napoletana, da “Fenesta vascia” a “Era de maggio” del tarantino Mario Costa, per arrivare a “Luna rossa”, brano del quale coautore fu un altro De Crescenzo, Vincenzo, zio di Eduardo. Sospeso tra la migliore tradizione e innovazione italiana, il concerto vede De Crescenzo interpretare la canzone classica napoletana del periodo tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, per raccontare alle nuove generazioni il miracolo avvenuto a Napoli, dove musicisti pregevoli e grandi poeti crearono un repertorio figlio dell’Opera e della sua moderna evoluzione, dando origine alla canzone così come la conosciamo oggi. Capolavori di un repertorio sul quale la figura dell’interprete prende il sopravvento su quella del cantante, secondo alcuni dettami stilistici che caratterizzano anche l’esecuzione per voce e pianoforte tipica delle riunioni nei circoli culturali e nelle case patrizie dell’epoca. Fa eccezione solo la fisarmonica di Eduardo, strumento che da sempre ispira il canto e la voce virtuosa dell’artista partenopeo che con questo concerto restituisce lo spirito autentico di quella straordinaria stagione, in tutta la sua insuperata modernità. La 78ª stagione degli Amici della Musica di Taranto è organizzata sotto l’egida del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Taranto. Inizio concerto ore 21. Costo biglietti: 35 euro platea, 25 euro galleria, prima e seconda loggia. Info e prevendite: 099:7303972 e 329:3462658. Acquisto online sul circuito liveticket.it e sul sito www.amicidellamusicataranto.it.