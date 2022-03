Di Lena: «Ritardi nella consegna della corrispondenza a Pulsano»

PULSANO – “Sto tenendo in questi giorni, presso la mia sede di Pulsano, in via Chiesa, una serie di incontri con alcune aziende di servizi postali di raccolta e recapito per cercare di risolvere alcune disfunzioni e ritardi nella consegna della corrispondenza nel nostro territorio”. Così il consigliere comunale Angelo Di Lena. “Mi sono fatto portavoce dell’esigenza dei miei cittadini ì che segnalavano la mancanza di un regolare servizio di recapito della corrispondenza- sottolinea Di Lena- durante l’esito di questi incontri che ho tenuto , ad esempio , è emerso che una normale distribuzione della posta , dipende, infatti, anche da una serie di fattori esterni, quali un’adeguata toponomastica, un completo indirizzo, con via e numero civico, e la presenza all’esterno delle abitazioni di cassette postali accessibili ai portalettere, sulle quali devono essere indicati i potenziali destinatari della corrispondenza che vi sono domiciliati.

Il responsabile di Poste Italiane, oltre che le aziende di servizi postali di raccolta e recapito mi hanno comunque assicurato che sono già stati avviati tutti gli interventi necessari per riportare il servizio alla normalità, e che sono a disposizione per casi specifici da risolvere . In sintesi posso ritenermi soddisfatto per gli incontri che sto tenendo in queste ore che porteranno serenità sociale nella popolazione di Pulsano. Sta assicurando tutto il supporto necessario anche l’ufficio comunicazione del Comune che tanto sta facendo per sopperire ad alcune lacune del sistema . Il mio auspicio, inoltre, è che si possa consentire ai nuovi addetti al recapito una conoscenza del territorio, in attesa di una riorganizzazione della toponomastica”.