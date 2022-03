«Per Pulsano servono idee e persone nuove»

PULSANO – “Abbiamo appreso, con profonda preoccupazione, le notizie di cronaca degli ultimi giorni relative all’attuale Amministrazione. L’indagine vede al centro membri dell’Amministrazione e dirigenti comunali, con le conseguenti dimissioni del sindaco Francesco Lupoli e dell’assessore all’Urbanistica Luigi Laterza. Confidando nell’operato della Magistratura, siamo certi che gli indagati avranno modo di chiarire a chi di competenza. Il Circolo del Pd e la Sezione di Articolo Uno di Pulsano hanno sempre marcato la distanza da quel progetto politico. Questa distanza si è tradotta in un’opposizione Politica fatta da sempre con coerenza e tenacia. Le nostre battaglie e le nostre denunce sulle questioni apparse da sempre pocochiare sono le evidenti distanze che ci separano – e che sempre ci separeranno – dal “sistema” che la Magistratura ha portato alla luce”.

Così in una nota stampa il Circolo del Pd Pulsano la Sezione Articolo Uno Pulsano e la Federazione Provinciale del Pd Taranto . “Da sempre crediamo in una politica al servizio del cittadino, libera da interessi personali e trasparente, che risponda ai bisogni del territorio e delle sue attività produttive- prosegue il comuncato stampa- crediamo nel futuro della nostra Pulsano, ad oggi svilita da chi, per oltre un ventennio, ha sempre avuto come primo interesse non quello dei cittadini, ma il proprio. Questo non è il nostro modo di fare politica e non lo sarà mai. Siamo vicini a tutte le cittadine e i cittadini che non si sentono rappresentati da questo “sistema” politico, in prima linea per favorire il dibattito e la discussione con tutti coloro che desiderano un’alternativa. Il progetto che vogliamo per Pulsano è fatto di nuove idee e persone, indirizzato al benessere dei cittadini e alla qualità del territorio, guidato, finalmente, da una efficiente e trasparente Amministrazione Pubblica”.