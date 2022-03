Omicidio nel bunker della mala, parola agli investigatori

Le fasi cruciali delle indagini e gli elementi che hanno portato la Polizia all’identificazione dei presunti responsabili riferite da tre poliziotti. Si è tenuta venerdì 18 marzo un’altra udienza del dibattimento, in corso davanti alla Corte d’Assise di Taranto, che dovrà fare luce sull’omicidio del 39enne di Palagiano Graziano Rotondo, ucciso il 16 dicembre di due anni fa al quartiere Tamburi in un bunker della mala.

Sotto processo sono finiti in due, Vincenzo Balzo, 41 anni, alias “lo sceriffo” e suo cognato Carmelo Nigro, 34 anni, entrambi di Taranto , già noti alle forze dell’ordine, difesi dagli avvocati Salvatore Maggio, Gaetano Vitale e Armando Veneto. I due imputati rispondono di omicidio in concorso aggravato “dall’aver commesso il fatto con crudeltà infierendo nei confronti di persona inerme”, come è scritto nel capo di imputazione. I tre testi, della Sezione Falchi, sono stati esaminati prima dal pubblico ministero e poi controesaminati dai difensori degli imputati che li hanno sottoposti a domande incalzanti. Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Marzia Castiglia, Rotondo, anche lui noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso per essersi introdotto in uno scantinato di un condominio delle cosiddette case parcheggio, in via Machiavelli. In quella cantina, secondo la Polizia, nella disponibilità degli indagati, erano nascosti, fra l’altro, un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina) delle quali forse la vittima avrebbe tentato di impossessarsi in quanto, sempre secondo la Polizia, consumatore. Quando è stato scoperto Rotondo è stato ucciso senza pietà, con un colpo di pistola esploso alla parte sinistra del petto e, mentre era ancora agonizzante, è stato ripetutamente colpito alla testa con un oggetto contundente. L’uomo è stato trovato cadavere la sera del 16 dicembre 2020.

Prima di essere assassinato è riuscito a telefonare per due volte al fratello per chiedere disperatamente aiuto perché braccato da tre uomini che volevano ucciderlo. Il fratello ha chiamato la Polizia e due volanti sono piombate sul posto ma quando gli agenti sono arrivati nello scantinato, il malcapitato era già morto. Due dei presunti autori dell’omicidio sono stati immediatamente rintracciati seguendo le tracce di fango che dal sotterraneo portavano alle abitazioni dei due. Sul volto e sulle mani di Nigro sono state riscontrate ferite riconducibili, secondo l’accusa, alla colluttazione con Rotondo. Nello stesso sotterraneo in cui è stato consumato il delitto, gli investigatori hanno sequestrato anche numerose armi da fuoco e relative munizioni fra cui 14 pistole, una delle quali con delle tracce di sangue. Il dibattimento è stato aggiornato al prossimo primo aprile per l’esame in aula di altri testi del pubblico ministero, altri due investigatori, fra i quali il dirigente della Sezione Falchi Valerio Ciaurro e il perito che si è occupato della trascrizione delle intercettazioni Antonio Caforio. I familiari, due fratelli, i genitori e la fidanzata della vittima, si sono costituiti parte civile nel processo, tramite gli avvocati Rosario Orlando e Maria Giovanna Galatone, hanno chiesto un risarcimento danni complessivo di due milioni e mezzo di euro. A novembre dello scorso anno, gli agenti della Squadra Mobile della questura di Taranto hanno arrestato anche il terzo presunto responsabile del delitto, il 23enne Giovanni Nigro, cugino di Carmelo Nigro. Un arresto che, sotto il profilo investigativo, ha chiuso definitivamente il cerchio sul fatto di sangue ora al vaglio dei giudici della Corte d’Assise.