Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla Grottaglie-Taranto all’altezza dell’uscita dell’Ipercoop.

Tre i feriti, fortunatamente non in gravi condizioni. Sul posto la Stradale di Taranto, oltre ai mezzi del 118 ed ai Vigili del Fuoco. Ancora tutte da chiarire le cause dell’incidente che ha bloccato per un po’ la circolazione stradale.