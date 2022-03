Pesca abusiva, i controlli della Guardia costiera

Continuano i controlli della Guardia Costiera di Taranto. per contastare la pesca abisiva. Il battello penumatico A85, coadiuvato dall’unità CP 840, durante la consueta attività di controllo lungo il litorale occidentale e nell’area portuale, ha sorpreso un peschereccio che stava esercitando attività in zona vietata, elevando una sanzione pecuniaria per un importo pari a 2000 euro e provvedendo al sequestro amministrativo di una rete da circuizione della lunghezza di 100 metri. L’unità CP 555, durante l’attività di pattugliamento che ha interessato il litorale orientale, ha sanzionato invece il conduttore di un natante che stava esercitava l’attività di pesca sportiva illecitamente e pertanto ha elevato una sanzione pecuniaria per un importo pari a 1000 euro, provvedendo anche al sequestro amministrativo di una rete da posta della lunghezza di 90 metri. Nell’ambito della stessa attività, è stata elevata una seconda sanzione per un importo pari a 1000 euro a un secondo “pescatore sportivo” per l’esercizio illegittimo di tale attività, ponendo sotto sequestro oltre 200 esemplari di ricci di mare.