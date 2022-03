Ok del cda di Kyma Servizi al bando “Green passage”

Il consiglio di amministrazione di Kyma Servizi ha approvato il bando di assunzione del progetto “Green Passage”. La procedura di selezione che scade il sei aprile prossimo è riservata ai 130 lavoratori ex Isola Verde ed è già stata pubblicata sul sito internet aziendale www.infrataras.it nella sezione bandi di concorso. Nei giorni scorsi il cda composto dal presidente Francesco D’Errico, dal vicepresidente Anna Maria Franchini e dal consigliere Claudio Stola, aveva firmato con le organizzazioni sindacali di categoria e le rsa l’accordo aziendale propedeutico alla pubblicazione dello stesso bando.

«Il progetto – si legge in una nota – finanziato dalla Regione Puglia, consentirà alla società partecipata al cento per cento dal Comune di Taranto di riassumere i 130 ex Isola Verde che, esclusi dal circuito produttivo dopo il fallimento della società in house della Provincia, erano stati assunti a tempo determinato da Kyma Servizi grazie al progetto di bonifica leggera “Verde Amico” finanziato dal Commissario per le bonifiche. Con “Green Passage” questa platea di lavoratori sarà impegnata nella rivalorizzazione delle aree verdi degradate esistenti sul territorio comunale oltre alla manutenzione e realizzazione di nuove aree a verde attrezzato e il recupero dei relitti stradali in area urbana».