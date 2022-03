Massimo Battista: «Un nuovo aiuto di Stato per l’ex Ilva»

«Nel Decreto Energia 2022, tra le varie misure per contrastare il rincaro di energia elettrica e carburante, compare un nuovo aiuto di Stato per l’ex Ilva di Taranto». Così Massimo Battista, candidato sindaco sostenuto dalla liste Una città per cambiare, Taranto città normale e Periferie al centro. «Ben 700 milioni di euro saranno utilizzati per rilanciare la produzione e, ancora una volta, non è presente nessun cenno alle bonifiche e alla salvaguardia della salute dei tarantini. Questo provvedimento confuta anche il cavallo di battaglia dei candidati Melucci e Musillo che sostengono la tesi di una impossibile decarbonizzazione. Appare evidente – osserva il consigliere comunale uscente – che nelle intenzioni del Governo vi sia soltanto la continuazione della produzione di acciaio secondo l’attuale modello produttivo».

«Nel silenzio assoluto delle istituzioni locali che, ricordiamo, sono a guida degli stessi partiti che siedono a Roma, si continua a decidere delle sorti della città in palazzi molto lontani dai fumi e dai veleni che qui continuano ad ammazzarci». «La coalizione di Una Città per Cambiare – Taranto, Periferie al Centro e Taranto Città Normale con Massimo Battista Sindaco – si conclude la nota – continuerà a perseguire gli ideali di tutela della salute e dall’ambiente, perché soltanto la chiusura di quella fabbrica di morte potrà garantire l’avvio di una rivoluzione economica per la nostra città».