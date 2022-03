Assunzioni, le previsioni delle imprese nell’indagine Excelsior

Al via il 22 marzo la quarta indagine mensile del Sistema Informativo Excelsior finalizzata a rilevare i fabbisogni professionali delle imprese previsti nel periodo maggio – luglio 2022. Le imprese tarantine chiamate a partecipare possono compilare fino al 4 aprile 2022. In caso di necessità di assistenza nella compilazione del questionario, la Camera di commercio di Taranto è a disposizione delle aziende. È sufficiente scrivere a: barbara.saltalamacchia@ta.camcom.it o elena.massafra@ta.camcom.it e indicare un recapito telefonico per essere contattati e programmare un appuntamento. Intanto i numeri dell’ultimo bollettino: sono 1.890 le entrate previste nel mese di marzo 2022, 6.230 nel periodo marzo-maggio. Rispetto allo stesso mese del 2021, la variazione è pari a +330%, +950% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

Restano preponderanti i contratti a termine, previsti nel 79% dei casi; mentre solo per il 21% delle assunzioni è programmato un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Anche per il mese di marzo 2022 sarà il settore dei Servizi ad assorbire la parte più rilevante delle entrate (57%) il 63% per cento delle entrate programmate, concentrate per il 72% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Una quota pari al 18% sarà destinata a dirigenti, specialisti e tecnici, dato ancora una volta inferiore alla media nazionale (21%). Solo nel 12% dei casi sarà richiesta una laurea. Di difficile reperimento, per mancanza di candidati o per preparazione inadeguata degli stessi, è considerato dalle imprese della provincia di Taranto ben il 45% delle entrate previste. Le imprese che prevedono assunzioni saranno pari all’11% del totale. L’indagine Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in collaborazione con le Camere di commercio italiane. Maggiori informazioni e tavole statistiche su Excelsior: http:// excelsior.unioncamere.net/