«L’inchiesta giudiziaria un danno per Pulsano»

PULSANO – “Le vicende giudiziarie che hanno colpito l’Amministrazione di Pulsano che vede quali indagati il Sindaco Lupoli , l’assessore Laterza ed un funzionario comunale insieme ad alcuni imprenditori, sono un ulteriore danno per il nostro Comune che vede così deturpata la sua immagine di località turistica e viene alla ribalta per queste vicende negative”. Esprimono preoccupazione, attraverso una comunicato stampa, i consiglieri comunali di Forza Italia, Sergio Annese e Antonella Lippolis. “Le dimissioni del sindaco Lupoli e dell’assessore Laterza sono il segnale inequivocabile di una disgregazione dell’attuale maggioranza che in questi anni si è caratterizzata per una gestione mediocre e improvvisata senza una vera e oculata programmazione.

L’emergenza Covid che ha fatto pervenire provvidenze regionali e nazionali ha soltanto consentito all’Ente Comune di tirare a campare- aggiungono in unanjonota stampa i due consiglieri comunali- la situazione economica-finanziaria dello stesso, che si trova in situazione di pre-dissesto con un piano di riequilibrio ancora all’esame delle autorità competenti, ci vede fortemente preoccupati e ci auguriamo che non si vada alla dichiarazione di dissesto che sarebbe un dramma per il cittadino e sul quale si scaricherebbero tutte le conseguenze. Noi di Forza Italia che sin dall’inizio della consiliatura siamo stati all’opposizione di questa maggioranza (composta da una lista civica di rappresentanti di Fratelli d’Italia e a seguire, per una scissione al loro interno anche dalla Lega) abbiamo sempre cercato, nel rispetto dei ruoli, di agire per il bene dei cittadini- continuano Ci siamo scontrati sempre con alcuni politici che già nella precedente consiliatura (con a capo il sindaco Ecclesia) si staccarono da Forza Italia per costituire il gruppo consiliare di Direzione Italia di Raffaele Fitto) per poi aderire successivamente alla Lega. Ora dopo le dimissioni del sindaco e i venti giorni previsti dal Tuel- conclude la nota stampa a firma di Annese e Lipplis-dovrebbe essere nominato il commissario che gestirà l’ordinaria amministrazione e quindi lo sviluppo di Pulsano è ancora una volta rinviato”.