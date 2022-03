Massafra, carica speciale al luogotenente Antonio Petrocca

MASSAFRA – Un segno tangibile per ringraziare colui che in 34 anni ha sempre mostrato disponibilità e impegno nel garantire tranquillità alla Città di Massafra. Così, ieri mattina, il sindaco Fabrizio Quarto, nel consegnare lo Stemma della Città al Luogotenente Carica Speciale Antonio Petrocca, prossimo al suo collocamento a riposo dopo aver svolto per tanti lustri il proprio servizio presso la Stazione Carabinieri di Massafra.

Ad Antonio Petrocca nel 2005 gli è stata conferita la “Cittadinanza Onoraria di Massafra” per la professionalità e l’alto senso del dovere costantemente dimostrati, avendo affrontato con risolutezza e a rischio della propria incolumità, situazioni di emergenza con coraggio e determinazione, nell’intento di garantire ordine e sicurezza alla collettività massafrese. Petrocca si arruola nell’Arma dei Carabinieri appena diciottenne e, dopo aver frequentato corsi di formazione, viene destinato a vari incarichi tra i quali anche quello di addetto alla sicurezza presso il Nucleo di P.G. di Palermo, scortando diversi magistrati tra cui anche Paolo Borsellino. Il luogotenente Petrocca, dal 1988, viene destinato alla Stazione Carabinieri di Massafra (sottordine) che guiderà successivamente come Comandante dal 1999 al 2020, per poi assumere l’importante incarico di capo dello staff del Comandante di Compagnia Carabinieri, sempre a Massafra.

Nel corso della sua lunga carriera, oltre alla prestigiosa Cittadinanza Onoraria ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti come la medaglia Mauriziana (dieci lustri di carriera) e medaglie di bronzo, argento e d’oro per il lungo Comando. Alla cerimonia di consegna dello Stemma della Città di Massafra hanno presenziato il comandante la Compagnia dei Carabinieri cap. Quintino Russo, il comandante la Polizia Locale Mirko Tagliente e il Commissario superiore P.L. Michele Locorotondo.