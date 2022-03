L’attimo vissuto nello spazio misterioso del bianco

Il verso – si sa – ha la sua densa rilevanza linguistica: nasce in una totale unicità di espressione con una cura mirata all’aspetto fonico, ritmico e timbrico. Ha il raro potere di sintesi: è il miglior modo per dire cose con il minor numero di parole possibile: parole sentite a misura umana. L’asciuttezza di un verso che non si concede mai alla descrizione, alla dilatazione o all’approfondimento dei particolari, ma procede alla sintesi epigrammatica, anche con quel tanto di enigmatico, d’indisponibile e di un poco di ispido a cui talvolta si accompagna.

Un concentrato di termini e di immagini,in una società dominata dallo sperpero e dalla fretta che avvezza all’approssimazione, al grosso modo, la poesia costituisce senza dubbio un antidoto. Ci viene incontro come arte della precisione puntigliosa e della musicalità ariosa. Si tratta di una conquista: l’arte del “levare”, frutto di un esercizio di ascesi e di leggerezza,di calcolata e ironica concentrazione, secondo l’ideale stilistico di Baldassare Costiglione. È un vertice classicistico, come ha sostenuto Alberto Savinio nella voce Romanticismo della Nuova Enciclopedia, elogiando la capacità di «ridurre i valori alla potenza massima e al minimo comune». Ma non è certo il verso, che è una tecnica scrittoria, a generare la creatività della poesia. Ancora permane che il poeta sia solo chi ha scritto nel rigo spezzato e, dunque, si trascurano i sommi della cosiddetta prosa. In tale obsoleta questione dei generi letterari, in siffatta scaletta di valori, Rabelais, Cervantes, Swift, Manzoni, Dostoevskij, Stendhal non rientrerebbero nella sublimità della poesia. Eppure nelle forme espressive della poesia migliore del Novecento, la prosa circola molto. Non pochi dei maggiori poeti di questo secolo sono poeti che partono dalla prosa: Elliot, Brecht, Majakowskij, Saba, Kavafis.

La lingua della poesia non è – né deve essere – la sola creativa, una lingua assoluta e speciale, epperciò senza rapporti con il raccontare, con il descrivere, con la lingua d’uso, con la comunicazione tout court. L’obiettivo formativo è piuttosto l’uso creativo delle strutture linguistiche per produrre un testo. Non è un caso che Shakespeare alterna nelle sue tragedie il verso alla prosa,convinto che la poesia nasce da ben altri fattori e da altre ben diverse essenze. Un Baudelaire, molto ancorato alla prosa, inventa la poesia moderna: descrive Parigi con la precisione di un narratore. Non un uso sempre più astratto e vuoto della scrittura poetica epperciò letteraria: non il rifiuto della narrazione, della rappresentazione, dei nessi discorsivi. In Italia la contaminazione con la prosa è marcata in Bertolucci, Sereni, Pasolini, Giudici. Eppoi De Benedetti, Fortini,Mengaldo hanno rovesciato la linea ermetico-avanguardista. Occorre allora allargare il concetto di poesia, applicandolo alla grandezza dell’opera in sé, eliminando, una volta per tutte, la retorica e la falsa distinzione tra prosa e poesia in base a un accidente e non alla sostanza.. Chi crea davvero qualcosa vi arriva con i versi ma anche con la trama e le righe di un racconto. E ancora: con le note della musica,con i tratti della figura e i colori della pittura,con le idee e i pensieri dello scritto saggistico,nella piena consapevolezza, però, della distinzione del rigore concettuale del saggio con la libertà espressiva del testo lirico.

Cosimo Laneve