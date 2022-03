La massoneria trent’anni dopo secondo Stefano Bisi

Anche e non solo per chi ha vissuto e seguito da mezzo secolo le vicende della massoneria italiana è certamente importante la lettura del pamphlet appena pubblicato dalle Edizioni Perugia Libri, scritto da Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia dal 6 aprile 2014, col titolo : “Il biennio nero – 1992-1993 – massoneria e legalità trent’anni dopo”. Si tratta di un agile ed esauriente lavoro che scolpisce la “pietra della verità”, non solo a favore dei massoni, definiti alfieri della libertà, ma anche di quanti, nel nostro paese, talvolta mossi da semplice curiosità, si sono imbattuti finora in una pubblicistica antimassonica, pregna di mistificazioni, allusioni e mezze indicazioni, anche a causa del c.d. “fenomeno Gelli”, certamente circoscritto ad un cero periodo della vita nazionale. Nel libro di Bisi sono esposti eventi che coprono un trentennio e si riferiscono a strumentalizzazioni e persecuzioni che hanno preteso di limitare il diritto di manifestazione delle idee che sono sfociate in una macro inchiesta giudiziaria iniziata nel 1992 dal Procuratore della Repubblica di Palmi Agostino Cordova, anche allo scopo di individuare presunti collegamenti fra logge massoniche c.d. “spurie” o coperte e le principali e ben note organizzazioni massoniche italiane.

Nè è mancato il riferimento ad una vera e propria “caccia al massone”, svolta dai giornalisti appartenenti a diverse testate nazionali, caratterizzata quanto meno da scarsa conoscenza dei fatti. Ripetuti provvedimenti della magistratura hanno definitivamente ribadito, anche nel 2000 con l’archiviazione dell’inchiesta del PM Cordova, la trasparenza dell’operato del GOI. Bisi, nel volume, non risparmia i dettagli, che svelano gli incalzanti ed antagonisti exploit, specialmente del mondo della informazione, dei quali ora si può certamente affermare che fossero quanto meno da “far tremare i polsi” e, comunque, densi di manipolazioni, di scarsa conoscenza e di inutili faziosità, tali, comunque da ferire non solo l’onore di tanti iscritti regolarmente al Grande Oriente d’Italia. Il biennio nero 1992-1993 non ha risparmiato attacchi al mondo massonico, con sottintesi ed allusioni, talvolta anche grottesche, a fantomatiche logge “coperte” ovvero con perquisizioni all’alba e danni morali e materiali. I fatti narrati e la ricostruzione degli eventi, resa anche possibile attraverso l’attività degli avvocati Raffaele D’Ottavio e Fabio Federico, rinnovano senza equivoci la dimensione anche storicamente prestigiosa della massoneria del Grande Oriente d’Italia, con la puntuale indicazione dei tanti protagonisti della vicenda che trovano ampio riscontro nel volume di Stefano Bisi, la cui lettura indica chiare tracce di un periodo buio della nostra Repubblica.

Carlo Petrone