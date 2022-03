Violino e contrabbasso per gli Amici della Musica

Per la “Stagione dei cento anni” degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” martedì, 22 marzo, il Teatro comunale Fusco (in via Giovinazzi) farà da palcoscenico al concerto della violinista russa, Viktoria Mullova Misha Mullov-Abbado, suo figlio, contrabbassista jazz, arrangiatore e compositore la cui passione profonda per la musica si deve anche al padre Claudio Abbado, il direttore d’orchestra scomparso nel 2014. «Fin dalla nascita sono stato circondato da un’enorme quantità di musica – ha dichiarato Misha – Ho iniziato a studiare pianoforte a cinque anni, corno a sette.

Poi verso i quindici è iniziata la virata jazz, fra la Royal Academy of Music e l’Università di Cambridge. Mi sentivo attratto dal contrabbasso, strumento con il quale mi sembra sempre di sostenere il peso verticale, armonico di un pezzo». Viktoria presenterà con il figlio Misha i brani del progetto discografico “Music we love”, tra cui “Träumerei” dai “Kinderszenen” op. 15 di Robert Schumann, “O cabo pitanga” dell’ottantunenne compositore brasiliano Laercio De Freitas e alcune composizioni originali firmate dallo stesso Misha: “Blue deer”, “Brazil”, “Little Astronaut” e “Shanti Bell”. In programma, anche i primi due movimenti della Sonata per violino n. 1 di Bach, il primo tempo della Sonata per violino solo di Prokofiev, altri omaggi al Brasile attraverso “Sabia” di Antonio Carlos Jobim, il traditional “Caico”, “O silencio das estrelas” di Osvaldo Lenine & Dudu Falcaõ e il popolarissimo choro “Tico-Tico no Fubá” di Zequinha de Abreu oltre a un pezzo del chitarrista jazz fusion John McLaughlin risalente ai tempi della Mahavishnu Orchestra, “Celestial Terrestrial Commuters”.

La 78ª Stagione organizzata dagli Amici della Musica di Taranto è organizzata sotto l’egida del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Taranto. Costo dei biglietti 35 euro platea, 25 euro galleria, prima e seconda loggia. Per info e prevendite rivolgersi alla sede degli Amici della Musica in via Abruzzo nr. 61 (tel. 099.7303972 e 329.3462658). L’acquisto online è sul circuito liveticket.it e tramite il sito www. amicidellamusicataranto.it.