Incidente al IV sporgente del porto, morto un operaio

Ancora un incidente mortale al porto di Taranto. Questa mattina, infatti, un operaio è rimasto vittima di un tragico incidente al IV sporgente del porto.

Vittima un ex dipendente della societa’ Taranto Container Terminal, di circa 40 anni. Il lavoratore secondo una prima ricostruzione dei fatti, è rimasto schiacciato nella parte pubblica del quarto sporgente, lato ponente: si è ribaltato il telaio di ferro che contiene le pale eoliche e l’uomo è rimasto schiacciato. La vittima era stata assegnata dall’Agenzia per il lavoro portuale dalla societa’ Tct che ha lasciato da anni il terminal container di Taranto, alla compagnia portuale nell’ambito degli interventi per la rioccupazione del personale portuale. Sul posto sono in questo momento forze di polizia e Autorità portuale di Taranto.

E’ stato dunque un telaio di ferro a uccidere Massimo De Vita, e non delle pale eoliche trasbordate da una nave come si era appreso in un rimo momento. Il telaio si è improvvisamente sganciato mentre veniva fatto scendere in banchina da una nave che ha trasportato pale eoliche. Secondo quanto si è appreso il telaio, che ha un peso rilevante, non conteneva le pale che erano state sbarcate poco prima. Il IV sporgente è già stato teatro di altri gravi incidenti negli anni passati. Ad aprile 2021 Natalino Albano, giovane operaio della Peyrani Sud, impresa di movimentazione e trasporti, precipitò da una nave sulla banchina del quarto sporgente al porto e morì sul colpo. Albano stava seguendo l’andamento del carico a bordo di pale eoliche.