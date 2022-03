Tragedia al porto, «La campagna elettorale si fermi in ossequioso rispetto della vittima e dei suoi familiari»

«Lavorare per vivere dignitosamente, non per morire! Ancora un morto sul lavoro, l’ennesimo».

Così Mino Borraccino, consigliere del presidente la regione Puglia per l’attuazione del piano per Taranto commenta la tragedia di questa mattina al porto.

«La vittima – ricorda Borraccino – è un ex dipendente della societa’ TCT (Taranto Container Terminal), di 40 anni. Ogni commento è superfluo. Insieme al presidente della regione Puglia Michele Emiliano e al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci abbiamo deciso di rinviare l’iniziativa di oggi dell’inaugurazione del quartiere Tamburi. Spero che almeno in questa giornata le polemiche e le strumentalizzazioni politiche possano lasciare il passo ad una seria riflessione sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Basta! La campagna elettorale per Taranto, per ora si fermi, in ossequioso rispetto della vittima e dei suoi familiari ed amici».