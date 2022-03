Acciaierie d’Italia e Renexia: «Nessun coinvolgimento nell’incidente»

L’incidente, che è costato la vita a Massimo De Vita, è avvenuto al lato ponente del quarto sporgente del porto di Taranto. L’operaio, ex Tct, era impegnato ex art. 17 all’interno della compagnia portuale Nuova Neptunia. «Con riferimento all’incidente avvenuto martedì mattina sullo sporgente numero 4 Lato Ponente del Porto di Taranto, Acciaierie d’Italia comunica di non avere alcun coinvolgimento nelle operazioni che hanno condotto a tale incidente, né direttamente né tramite attività svolte da appaltatori per conto di Acciaierie d’Italia. Acciaierie d’Italia comunica inoltre di non avere in gestione lo sporgente numero 4 Lato Ponente del Porto di Taranto». Anche Renexia interviene sull’argomento. «In riferimento all’incidente avvenuto martedì mattina, presso la zona portuale di Taranto “Sporgente Numero 4 Lato Ponente”, Renexia precisa di non aver alcun coinvolgimento negli eventi e che le proprie maestranze sono operative presso la banchina del molo polisettoriale. La Società, insieme a tutto il personale dipendente, esprime il proprio cordoglio per quanto accaduto».