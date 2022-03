Un minuto di silenzio in Consiglio regionale per ricordare Massimo

Martedì pomeriggio, in apertura dei lavori del Consiglio regionale, su proposta del consigliere regionale Maurizio Bruno, l’aula ha osservato un minuto di silenzio per la morte di Massimo De Vita a seguito di incidente sul lavoro avvenuto al porto di Taranto. Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale pugliese: «È notizia di stamattina (ieri per chi legge, ndr) la morte di un operaio nel porto di Taranto. Massimo De Vita, 40 anni, è l’ultima delle tante vittime sul lavoro che solo in Puglia, in un anno, sono aumentate del 12,2

%. La nostra regione purtroppo è terza in Italia per incidenza di morti sul lavoro, dopo il Molise e la Sicilia, con 46 casi registrati al 31 gennaio 2022. Alla famiglia di Massimo va oggi la vicinanza e l’affetto dell’intero Consiglio regionale. Non si può più morire di lavoro – ha aggiunto. Il Consiglio Regionale della Puglia ha attivato, lo scorso settembre, un tavolo tecnico sulla sicurezza e la legalità sui luoghi di lavoro in cui abbiamo voluto riunire gli assessori interessati, i presidenti delle commissioni consiliari, i capigruppo, le sigle sindacali e datoriali, Inps, Inail e lo Spesal regionale. È necessario continuare a tenere attivo quel tavolo, dare un’accelerazione agli interventi previsti, e se c’è da fare di più la Regione è pronta a farlo. Per questa ragione stamattina, intervenendo al Congresso della Cisl Puglia, ho annunciato che riconvocherò il tavolo la prossima settimana. Continuità dell’azione e valutazione delle attività intraprese saranno i temi all’ordine del giorno. E ogni organizzazione, ogni Ente, ogni Istituzione dovrà esercitare nella pienezza il proprio ruolo. Sono certa di abbracciare il sentimento e la visione comune di quest’aula ribadendo con forza che siamo e saremo sempre a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori pugliesi».

Michele Mazzarano, consigliere regionale (Pd): «Inaccettabile perdere la vita sul posto di lavoro. «Questa notizia tragica apre la giornata nel peggiore dei modi. Certamente gli organi competenti, con gli accertamenti in corso, andranno ad individuare le cause, e le eventuali responsabilità. In un momento in cui si discute in maniera vivace del futuro della città di Taranto va certamente posta in cima alla lista delle priorità la sicurezza sui luoghi di lavoro in un’area industrializzata come quella jonica. Questo perché non esiste sviluppo che non rispetti e tuteli prima la persona. Particolare attenzione richiede evidentemente un luogo come il IV sporgente, già tristemente noto per altre morti sul lavoro. Alla famiglia e ai colleghi della vittima le mie più sentite condoglianze».

Vito De Palma, consigliere regionale (FI): «L’ennesimo incidente mortale sul lavoro, questa volta nel porto ionico, ripropone in modo drammatico il problema della sicurezza. Ancora una persona che esce di casa la mattina per andare a lavorare e non vi rientra più, un’altra vita sottratta ai suoi affetti. E’ inaccettabile che il tema della sicurezza sul lavoro emerga solo in occasione di tragici eventi, a Taranto come nel resto d’Italia. Si continua a investire ancora troppo poco nelle misure di sicurezza, nella formazione dei lavoratori e nell’adeguamento dei luoghi di lavoro e non si può spiegare sempre tutto con termini quali “fatalità” o “imprudenza”. Dall’edilizia all’industria, dall’agricoltura all’artigianato, nessun settore lavorativo può e deve sottrarsi alle più idonee strategie per scongiurare infortuni gravi che spesso costano persino la vita a chi ne è coinvolto. E su questo il mio impegno politico sarà quotidiano. Sono sentitamente vicino ai familiari della vittima: è un momento di grande e ingiusto dolore».

Marco Galante, capogruppo M5S in Consiglio regionale: «La morte di un operaio di 40 anni a Taranto è l’ennesima tragedia sul lavoro, a cui tutti noi siamo chiamati a dare una risposta. Siamo vicini ai familiari della vittima a cui esprimiamo il nostro cordoglio. I dati, confermati anche dall’Inail evidenziano un trend tristemente in ascesa che interessa l’intero Paese, dove si stima ci siano tre morti sul lavoro ogni 24 ore, per questo è necessario individuare opportuni ed efficaci interventi da mettere in campo per contrastare questa emergenza. Innanzitutto è importante riattivare il tavolo tecnico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro istituito in consiglio regionale, in modo da continuare a confrontarci con tutti gli attori interessati. È fondamentale la collaborazione istituzionale con le parti sociali al fine di trovare insieme soluzioni concrete. È centrale, a garanzia della tutela del lavoratore, l’attività di controllo nelle imprese, per questo vanno definiti attività e strumenti per il potenziamento sinergico delle attività di controllo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la cui competenza ispettiva è limitata ai cantieri, e le Asl, le quali redigono i Piani Mirati di Prevenzione. È urgente, quindi, potenziare gli organici dei Servizi Asl di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. A livello nazionale auspichiamo venga approvata al più presto la proposta di legge depositata in Senato per l’istituzione di una Procura Nazionale del Lavoro».

Mino Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto: «Lavorare per vivere dignitosamente, non per morire! Ancora un morto sul lavoro, l’ennesimo. La vittima è un ex dipendente della società Tct (Taranto Container Terminal), di 40 anni. Il lavoratore, addetto alla movimentazione delle pale eoliche, secondo una prima ricostruzione, pare sia rimasto schiacciato nella parte pubblica del quarto sporgente, lato ponente: si sarebbe ribaltato il telaio di ferro che contiene le pale eoliche e il lavoratore è rimasto schiacciato. Ogni commento è superfluo. Insieme al Presidente della Regione Puglia Emiliano e all’ex sindaco di Taranto Melucci abbiamo deciso di rinviare l’iniziativa di oggi (ieri per chi legge, ndr) dell’inaugurazione al quartiere Tamburi. Spero che almeno in questa giornata le polemiche e le strumentalizzazioni politiche possano lasciare il passo ad una seria riflessione sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Basta. La campagna elettorale per Taranto, per ora si fermi, in ossequioso rispetto della vittima e dei suoi familiari ed amici». Antonio Scalera, consigliere regionale: «“Registriamo attoniti ancora una tragedia, l’ennesima, avvenuta sul luogo di lavoro. Massimo De Vita, 45 anni, dipendente della compagnia portuale Nuova Neptunia, è rimasto vittima di un incidente mortale in prossimità del IV sporgente del Porto di Taranto. Massimo, che da anni svolgeva il proprio lavoro all’interno dell’ex Taranto Container Terminal, stava iniziando il proprio turno e si apprestava a caricare su una nave dei castelletti in acciaio che sorreggono, nel trasporto, le pale eoliche. Uno di essi gli è caduto addosso, schiacciandolo senza via di scampo. Sulla morte di De Vita indagano ora le autorità competenti e ci auguriamo che la giustizia faccia presto il suo corso. Intanto, però, un giovane uomo e padre ha perso la vita sul lavoro, e questa perdita ci interroga ancora una volta sui problemi di sicurezza. Ci stringiamo alla famiglia nell’immenso dolore. Morire di lavoro è inaccettabile e l’auspicio di maggior senso, in questo tragico momento, è che la sicurezza e la salute dei lavoratori siano poste al centro di ogni attività lavorativa ed imprenditoriale».