I parlamentari pugliesi esprimono vicinanza ai famigliari ed ai colleghi di Massimo De Vita, morto sul lavoro nella giornata di ieri. Mario Turco, senatore M5S: «Esprimo il mio cordoglio alla famiglia dell’operaio Massimo De Vita, ex dipendente Tct, morto martedì mattina mentre lavorava al quarto sporgente del porto di Taranto, a causa di un incidente risultato fatale. Il Movimento 5 Stelle ritiene inammissibile l’ennesima morte bianca in un territorio che, purtroppo, risulta recidivo sotto questo profilo, e ribadisce con forza il suo impegno nel percorso mirato a garantire la totale sicurezza dei luoghi di lavoro in Italia».

Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia: «Oggi (ieri per chi legge, ndr) un operaio è morto al porto di Taranto, schiacciato da un telaio in ferro mentre erano in corso le operazioni di sbarco da una nave di pale eoliche. È intollerabile che nel 2022 si muoia ancora sul posto di lavoro, che dovrebbe essere invece un luogo sicuro. Grande fiducia nelle forze dell’ordine, auspico che presto si possano stabilire le eventuali responsabilità. Alla famiglia dell’operaio deceduto vanno le mie più sentite condoglianze». Roberto Marti, senatore Lega: «Quanto accaduto a Taranto è l’ennesima assurda tragedia di cui bisogna comprendere al più presto le dinamiche. E se da un lato toccherà alla magistratura fare luce per individuare eventuali carenze, errori e responsabilità, anche la politica e le istituzioni non possono più limitarsi a prenderne tristemente atto. Non è più rinviabile a mio avviso l’istituzione di un tavolo regionale permanente che che veda coinvolti rappresentanti delle istituzioni, consiglieri regionali, parlamentari del territorio, associazioni datoriali, sindacati e ispettorato del lavoro, sì da poter non soltanto aumentare il livello e la qualità dei controlli sul rispetto delle normative di sicurezza ma anche avere costantemente il polso delle esigenze e poterle quindi trasformare in realtà concrete. Alla famiglia, agli amici, ai colleghi di Massimo De Vita il mio più sincero abbraccio di cordoglio».

Ubaldo Pagano, deputato Partito democratico: «Taranto piange l’ennesima morte sul lavoro nel suo porto. L’incidente che martedì mattina ha portato al decesso dell’operario quarantenne Massimo De Vita si aggiunge ai tanti casi che siamo tristemente chiamati a commentare con intollerabile frequenza. La sicurezza sul lavoro non è una questione secondaria ma, come ci insegnano questi incresciosi episodi, una questione da affrontare prioritariamente». «Le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Massimo, con la speranza che la sua dipartita faccia aprire gli occhi sulle condizioni in cui molte persone sono costrette a lavorare».