E nel giorno della morte di Massimo De Vita si ferma anche la campagna elettorale

Nel giorno in cui la città ha assisto attonita alla morte di Massimo De Vita a seguito di incidente sul lavoro, anche la campagna elettorale si è doverosamente fermata.

Rinaldo Melucci, candidato sindaco per la coalizione Ecosistema Taranto 2022: «L’incidente al IV Sporgente, costato la vita a un giovane operatore portuale, ci mette di fronte alla necessità di fermarci e riflettere ancora sul tema della sicurezza sul lavoro». «Riteniamo di dover sospendere le iniziative di ogni genere oggi (ieri per chi legge, ndr), a cominciare dalla visita al primo cantiere del quartiere Tamburi. Alla famiglia e ai colleghi della giovane vittima giunga il nostro più sentito cordoglio».

Massimo Battista, candidato sindaco sostenuto dalle liste Una città per cambiare, Taranto città normale, Periferie al centro: «A poche ore dal tragico incidente al quarto sporgente al secondo sporgente – in uso ad Acciaierie d’Italia – si è sfiorata l’ennesima tragedia». «Sembrerebbe che le funi di una gru che sollevava un escavatore si siano spezzate e che il mezzo sia finito sulla banchina senza, fortunatamente, coinvolgere alcun operaio. Solo grazie al caso, il mezzo non è finito nella stiva colpendo gli operai impegnati a lavorare. Si parla continuamente di sicurezza sul lavoro, lo si fa contando i morti, gli infortunati e ringraziando il cielo quando solo fortuitamente nessuno resta coinvolto. Lo ribadisco a gran voce, da operaio: non si può morire per colpa del lavoro».

Il coordinamento di Sinistra italiana Taranto, «apprende con sgomento la notizia del grave incidente costato la vita a Massimo De Vita, il lavoratore portuale di 45 anni, deceduto sul IV sporgente del porto di Taranto, durante il proprio turno di lavoro».

Cosimo Minzera: «È davvero inconcepibile che a distanza di neanche un anno, da quando perse la vita Natalino Albano, un altro padre di famiglia perde la vita nello stesso luogo, è evidente che la sicurezza sui luoghi di lavoro è largamente insufficiente e su questo, invitiamo il governo a fare molto di più». Il coordinamento, si stringe attorno alla famiglia di Massimo a cui esprime le più sentite condoglianze.

Vito F. Mitrotti, responsabile provinciale Dipartimento Emergenze e Grandi Rischi di Fratelli d’Italia: «Ogni morte bianca, infortunio o rischio corso da un lavoratore rappresenta una sconfitta per lo Stato, Siamo consapevoli che la nostra vicinanza non sarà sufficiente a sollevare dal dolore la famiglia, alla quale ci stringiamo ed in segno di rispetto, per questa infausta giornata, interrompiamo la campagna elettorale».