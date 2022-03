Covid, nuova impennata in Puglia

La pandemia non è finita. Il Covid graffia ancora, e l’ultimo bollettino epidemiologico regionale dimostra che in Puglia, e nel Tarantino, la situazione rimane decisamente seria. Infatti, nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 56.169 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 12.007 casi positivi, così suddivisi: 3.669 in provincia di Bari, 843 nella provincia Bat, 1.073 provincia di Brindisi, 1.534 in provincia di Foggia, 3.339 in provincia di Lecce, 1.403 in provincia di Taranto, 95 casi di residenti fuori regione, 51 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 13 decessi. I casi attualmente positivi sono 107.952; 620 sono le persone ricoverate in area non critica, 32 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 9.391.623 test; 851.832 sono i casi positivi; 736.005 sono i pazienti guariti; 7.875 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 276.592 nella provincia di Bari; 80.906 nella provincia Bat; 78.062 nella provincia di Brindisi; 130.208 nella provincia di Foggia; 164.457 nella provincia di Lecce; 112.696 nella provincia di Taranto; 6.137 attribuiti a residenti fuori regione; 2.774 di provincia in definizione.

Diversi Paesi europei, inclusa l’Italia, hanno revocato troppo “brutalmente” le loro misure anti Covid e si trovano adesso di fronte ad un forte aumento dei casi legati alla sub variante BA2 di Omicron: lo ha detto il direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’Oms, Hans Kluge. Durante una conferenza stampa tenuta in Moldavia, Kluge si è detto “vigile” sull’attuale situazione epidemica nel continente, pur affermando di rimanere “ottimista”. Oltre all’Italia il funzionario ha citato la Germania, la Francia e il Regno Unito. Intanto a livello nazionale continua la risalita della curva dei casi, mentre si arresta il calo dei decessi.

“Quello che vediamo è che 18 Paesi su 53 della nostra Regione europea hanno visto un aumento di Covid-19 nella scorsa settimana, mentre la mortalità sta ancora diminuendo”, rileva l’Oms. Fra i Paesi in cui si registra “in particolare un aumento” ci sono “l’Italia, il Regno Unito, la Francia, la Germania” e altri. Anche “l’Olanda ha visto una seconda ondata di Omicron”, che ora sta passando. “Molto probabilmente le ragioni sono: prima di tutto la variante BA.2” di Sars-CoV-2, il sottolignaggio noto come Omicron 2, “che è molto più trasmissibile, ma non più grave”. C’è poi l’effetto che si osserva “in quei Paesi che stanno allentando le restrizioni in maniera brutale. Da troppo a troppo poco” ancora parole di Hans Kluge. Una prognosi su Covid-19 “è molto difficile, perché questo virus ci ha sorpreso molte volte. Al momento io sono ottimista e vigile” dichiara Kluge. Che elenca tre fattori positivi che suggeriscono di essere ottimisti per il futuro: “Il primo è che ora il mondo ha un ampio capitale di immunità contro Sars-CoV-2, fra vaccinazioni e infezioni“. Il secondo elemento è legato alla stagionalità: “L’inverno sta finendo e le persone si riuniranno di meno in luoghi piccoli e affollati”. Terzo punto: la variante Omicron di Sars-CoV-2 “è più lieve nelle persone completamente vaccinate, booster incluso”. Ma rispetto a questo, Kluge avverte: “Nei Paesi con bassi tassi di vaccinazione questa è ancora una malattia che uccide“.