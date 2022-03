Camera di Commercio, incontro tra i commissari di Taranto e Brindisi

Proficuo incontro, la scorsa settimana nella Cittadella delle imprese, fra il Commissario della Camera di commercio di Taranto, Gianfranco Chiarelli, ed il Commissario della Camera di commercio di Brindisi. Antonio D’Amore. Presenti anche i segretari generali, Claudia Sanesi e Angelo Caforio. La procedura di accorpamento fra i due Enti va avanti regolarmente e, nelle more della sua conclusione, i Commissari straordinari proseguono il dialogo sulle esigenze dei sistemi imprenditoriali tarantino e brindisino, portando avanti le iniziative utili ad assicurare il necessario supporto nella fase di transizione verso la circoscrizione unica. «Le Camere di commercio sono presidio fondamentale sui territori a tutela delle imprese. Taranto vive una situazione particolare che merita attenzione costante.

C’è la procedura di accorpamento in atto, ma essa non condiziona il quotidiano impegno verso le imprese – ha commentato l’on. Chiarelli. Siamo sempre presenti con responsabilità, in modo che esse sentano il nostro sostegno e possano avviarsi verso una fase di maggiore positività. Il 31 marzo finirà lo stato d’emergenza, ma nei fatti le problematiche, non solo di natura sanitaria, connesse alla pandemia produrranno effetti per molto tempo. Vi è, poi, l’emergenza determinata dall’attacco della Russia all’Ucraina, che spero non abbia conseguenze belliche su altri Paesi europei. Per cui abbiamo necessità di stringerci ancor di più intorno al progetto ed allo scopo della Camera di commercio: tutelare le imprese perché escano al più presto da questa lunga impasse, potendola lasciare definitivamente alle spalle».

«Con il Commissario Chiarelli abbiamo condiviso l’importanza del ruolo che le Camere di commercio hanno svolto in questo periodo di pandemia, ma soprattutto la vicinanza che i due Enti hanno manifestato nei confronti delle imprese provando a evitare che gli effetti devastanti della crisi economico – sanitaria potessero essere amplificati dalla situazione di accorpamento in essere – è la riflessione del Commissario D’Amore». «La presenza capillare delle Camere di commercio sui territori provinciali ha oggi una grande funzione ma, per assurdo, la forza e le sinergie che saranno prodotte dopo l’accorpamento dal “nuovo” Ente Camerale saranno fondamentali per affrontare il mutamento economico e sociale che prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina stanno comportando. Da parte nostra, nel rispetto delle procedure in atto, faremo di tutto per non far mancare il sostegno alle nostre aziende così che la Puglia intera possa presentarsi al Mondo non solo come attrattore turistico, ma anche come grande produttore manifatturiero e alimentare, guardando con maggiore attenzione alle esigenze di esportare le nostre eccellenze».