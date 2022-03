I risultati ottenuti dal Centro a Bassa Soglia

Il bilancio del servizio “Centro a Bassa Soglia”. L’associazione Comunità Emmanuel di Taranto invita alla conferenza stampa che si terrà, alle ore 10.00 di giovedì 24 marzo, presso il Centro Diurno di Prima accoglienza della Comunità Emmanuel ubicato in via Pupino n.1 (cancello adiacenze Ospedale Militare) a Taranto. Accolti da Maria Anna Carelli, la responsabile Comunità Emmanuel di Taranto, e dalla dott.ssa Isabella D’Ambrosio, la psicoterapeuta coordinatrice del servizio, alla conferenza stampa interverranno i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Taranto, della ASL Taranto e del Csv Taranto.

In questa occasione saranno presentati i risultati conseguiti dalle attività del Servizio “Centro a Bassa Soglia” della Comunità Emmanuel di Taranto, ad un anno dalla sua ripartenza a regime nell’ambito dei Piani Sociali 2018/2020 per il Comune di Taranto. Attivo dal 2009, solo in quest’ultimo anno il “Centro a Bassa Soglia” della Comunità Emmanuel di Taranto ha registrato 3.325 presenze, per un totale di 4.301 “passaggi brevi” per l’accesso a qualche servizio. Il Centro Diurno di prima accoglienza della Comunità Emmanuel accoglie tutti coloro che vivono il disagio della dipendenza, principalmente tossicodipendenti, ma anche persone con altre dipendenze, nonché i senza fissa dimora, ovvero i clochard, e gli extracomunitari in difficoltà. Tutte queste persone cercano un po’ di calore umano ed un riparo dall’indifferenza che ogni giorno li circonda, nonché servizi di prima necessità: ristoro, igiene personale, indumenti e lavanderia. Questo primo contatto per molti è estemporaneo, mentre per alcuni è l’inizio di un percorso che, grazie al personale specializzato della Comunità Emmanuel e alla collaborazione con Istituzioni, può portare a un cambiamento della loro esistenza, tra questi anche un ragazzo che nelle strade di Taranto chiedeva “cinquanta centesimi”.