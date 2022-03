Preso in auto con coca e cinquanta dosi di marijuana

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE- Arrestato dai carabinieri un giovane ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e denunciato a piede libero un suo presunto complice. In occasione di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel territorio di San Marzano di San Giuseppe i militari della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un ventiduenne e alla denuncia a piede libero di un ventitreenne, entrambi residenti a Oria. I giovani, il primo dei quali già conosciuto dalle forze dell’ordine, sono stati notati a bordo di autovettura e alla vista dei militari dell’Arma sono apparsi molto nervosi tanto da indurre i carabinieri a procedere ad una perquisizione. Il ventiduenne è stato trovato in possesso di due grammi di cocaina e di cinquanta grammi di marijuana, già confenzionati in dosi pronte per lo smercio. Il secondo giovane, invece, è stato trovato in possesso di oltre 300 euro in banconote di piccolo taglio e non ha fornito esaurienti spiegazioni in merito. La droga e il denaro sono stati sequestrati. Dopo le formalità di rito il ventiduenne è stato dichiarato in arresto e su disposizione del magistrato. di turno della Procura tarantina accompagnato presso la propria abitazione a Oria dove dovrà rimanere ai “domiciliari”.