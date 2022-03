Si finge postino e tenta furto in appartamento

Si spaccia per postino e tenta furto in appartamento: arrestato della Polizia di Stato. Dopo una segnalazione giunta alla sala operativa lunedì mattina agenti del Commissariato di Martina Franca sono intervenuti nel centro cittadino per effettuare controlli su una persona sospetta che, spacciandosi per postino, stava cercando di farsi aprire il portone di ingresso dello stabile allo scopo di entrare all’interno del palazzo. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato che il portone d’ingresso dello stabile risultava chiuso e l’androne del palazzo vuoto, ma dopo pochi minuti di appostamento, hanno visto scendere velocemente dalle scale un individio che corrispondeva alla descrizione fornita alla sala operativa. Così lo hanno bloccato una volta uscito dal portone. Il presunto ladro di appartamento indossava una salopettetecnico-professionale multitasche e portava con sé una borsa attrezzi contenente diversi cacciavite, guanti da lavoro, taglierini e una bomboletta di olio lubrificante. L’uomo non ha fornito convincenti spiegazioni riguardo al possesso degli “attrezzi da lavoro”.

Gli investigatori intervenuti sul posto hanno appreso da una condomina dello stabile che l’uomo le aveva chiesto, poco prima, le chiavi del portone dell’immobile con la scusa di doverne verificare il corretto funzionamento. La donna ingenuamente gliele aveva fornite, permettendogli, di fatto, di agire indisturbato all’interno del palazzo. I poliziotti si sono preoccupati di contattare tutti i condomini dello stabile per verificare che nessuno avesse subito furti nel proprio appartamento. Hanno accertato che al quinto piano del palazzo la porta d’ingresso di un appartamento presentava segni di effrazione all’altezza della serratura e che all’interno non c’erano il proprietario. Dopo essere stato contattato dagli agenti , il proprietario è giunto sul posto e ha confermato l’effrazione della porta d’ingresso.

L’uomo è stato invitato a sporgere denuncia negli uffici di Polizia. Il presunto ladro è stato accompagnato in Commissariato per ulteriori accertamenti ed è stato sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale sono stati rinvenuti diversi arnesi atto allo scasso che sono sequestrati a due telefonini cellulari. E’ stato arrestato e verrà processato per direttissima.