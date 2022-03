Il ritorno di Benedetto Croce nel concetto cosmico dell’arte e dell’onestà politica

Ricordiamo oggi, a settanta anni dalla scomparsa, il maggiore filosofo e critico della letteratura italiana del nostro Novecento; filosofo a livello europeo. Scrisse che la Storia mai si confonda con la cronica, come Tacito aveva scritto le “Historiae” non sono gli “Annales”. Da qualche tempo (e i tempi storici sono finalmente cambiati) in Italia si avverte un ritorno, quasi di conforto o di aiuto etico, di un grande filosofo e storico italiano a livello europeo; parlo di Benedetto Croce messo all’angolo, anzi ignorato quando non denigrato da pseudo pensatori menestrelli della letteratura, gentucola della politica culturale. Per decenni nelle scuole superiori e nelle Università italiane (non straniere) Croce veniva, se avveniva, guardato con sospetto come il filosofo che aveva, con il suo concetto liberale della vita interiore e prammatica dell’uomo, esaltato le forze oscure della esistenza umana tesa invece al progresso collettivo e progressivo.

Il suo nome era scomunicato dai santuari di certi partiti nel mentre si veniva sviluppando in Italia tra il 1950 e il 1980 tutta una corrente filosofica legata al materialismo dal quale poi, e purtroppo, non doveva che discendere un “pensiero debole” filosofico, negatore della libertà individuale e relativo alla massificazione del pensiero e alla adulterazione della stessa eticità della vita. Bene, da qualche tempo, non sono mancati studi su Benedetto Croce quali “Croce ed Einaudi” come maestri del liberalismo e del liberismo e l’altro su “Elementi di politica” dello stesso grande filosofo napoletano. Entrambi con prefazione del grande studioso di Storia, Giuseppe Galasso. Egli scrive: “Nessuna condizione o volontà di benessere materiale può annullare l’intrinseca e immanente tendenza liberale della Storia. L’avversione alla libertà non può che tradursi in violenze e oppressioni, traviamenti e illusione, destinate ad essere sconfitte dalla Storia”. L’immoralità della politica porta gli Stati alla dissoluzione ed è per questo che ogni stato politico coincide con un governo politico e la incompetenza o disonestà di un governo, come di un partito, come di un solo iscritto ad un partito, lacera e dissolve lo stesso vivere politico in senso collettivo e in quello individuale.

Dunque ritorna Croce, ma non solo come filosofo della libertà e della libertà della storia; ritorna come colui che durante il fascismo e durante la resistenza fu per molti italiani il riferimento primo dell’antifascismo e della libertà soprattutto contro l’invadente comunismo dottrina della dittatura e non della libertà; ma non negava da grande studioso di Hegel E di Marx anche quanto il progresso umano e l’anticapitalismo affaristico erano in quella dottrina del famoso manifesto 1848. Torna Croce oggi che l’Italia ha un Parlamento aperto alla politica e all’etica politica; in una Italia nella quale, purtroppo, taluni uomini politici l’hanno ridotta così come è sotto i nostri occhi e a fronte della nostra coscienza. Paghiamo e pagano soprattutto i giovani, per una politica più volte faziosa e fallace e per l’incultura che ha dominato negli anni che hanno prodotto l’Italia di oggi. Postilla: Taranto ha dedicato una via a Croce che è una forma di tratturo tra la via per San Giorgio e la pineta Cimino. Oggi non vedo più quella scritta. Che vergogna! E vogliamo essere capitale della Cultura?

Paolo De Stefano