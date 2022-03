Gianfranco Nitti nel nuovo direttivo dell’Associazione della Stampa estera

Si è svolto il passaggio di consegne al nuovo Consiglio direttivo dell’Associazione della Stampa Estera in Italia. La giornalista turca Esma Cakir, è la nuova presidente dell’Associazione, eletta per la seconda volta (il suo precedente mandato era stato nel 2018-2019). Esma Cakir, nel suo saluto ai colleghi, si è soffermata sull’importanza di continuare ad assicurare un giornalismo di qualità e su valori quali coesione, armonia e umanità. «Sono veramente molto contenta di poter nuovamente rappresentare la nostra Associazione. Sarò supportata da un Consiglio direttivo di assoluto valore, ove sono rappresentate nove differenti nazionalità e spero che questa eterogeneità sia un punto di partenza importante, soprattutto, in questo momento storico dove c’è ancor più di prima necessità di coesione e collaborazione fra diverse culture e ascolto e comunicazione da diversi punti di vista.

Il buon giornalismo, l’approfondita informazione e il ragionamento complesso saranno i nostri punti cardini di questa nuova stagione e ci adopereremo affinché la nostra sede, dopo due anni molto difficili, sia di nuovo protagonista di dibattiti, incontri e conferenze per una visione più ampia dello scenario italiano e non solo e continui a rappresentare un punto di riferimento per la stampa libera e universale». L’Associazione della Stampa estera in Italia compie, quest’anno, i 110 anni dalla sua istituzione. Il nuovo Consiglio direttivo, costituito da tredici consiglieri, corrispondenti di testate estere, di nove nazionalità diverse, rimarrà in carica fino a marzo 2023. Il rappresentante unico dei pubblicisti del nuovo Consiglio direttivo dell’Associazione della Stampa Estera in Italia è il giornalista tarantino Gianfranco Nitti, corrispondente della Rondine.fi dall’Italia. Nitti è collaboratore di mass media finlandesi ed italiani e più volte è stato consigliere in mandati precedenti.