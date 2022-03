Firmacopie con l’autrice tarantina Valentina Petrini

Dopo la presentazione al Teatro Fusco moderata da Francesco Casula, con una grande partecipazione di pubblico e con l’intervento di Gad Lerner l’autrice tarantina, Valentina Petrini, giovedì 24 marzo, alle ore 17,00, sarà ospite della storica sede della Casa del Libro Mandese (in via D’Aquino, 142), per continuare ad incontrare tutti i lettori per un firmacopie del suo libro dal titolo “Il cielo oltre le polveri” (Solferino Editore).

“IL CIELO OLTRE LE POLVERI”:

SINOSSI

È l’unica prospettiva di lavoro e quindi di vita. È un mostro sorpassato dai tempi. È una grande impresa italiana. È uno scandalo nazionale. È l’Ilva: fin dalla fondazione un’azienda considerata strategica per il nostro Paese, un’industria siderurgica con alle spalle quasi settant’anni di storia. Ma che ha visto tragedie come quella di Francesco Zaccaria, finito in mare con la cabina della sua gru durante una tempesta; e quella di Alessandro Morricella, consumato vivo da una colata incandescente; e molte altre. Periodicamente, singoli eventi emergono nella cronaca: contaminazione ambientale, malattie, vittime sul lavoro. Ma dietro le notizie e le vicissitudini giudiziarie si staglia, più vasta e apparentemente senza fine, la maledizione di un’intera città, Taranto bella, avvelenata e impaurita, Taranto che si chiude in casa nei “Wind Days”. A ciascuno il suo dramma, per ciascuno la stessa domanda: come cambiare il corso di questa storia?

L’AUTRICE

Valentina Petrini è cresciuta proprio a Taranto, in un quartiere operaio a ridosso dell’Ilva dove le polveri si posano sui balconi delle case e sui giochi dei bambini.

Si è trasferita a Roma per costruire una carriera. Torna sui luoghi della sua infanzia per fare i conti con il grande racconto nero dell’Ilva. Lo compone in queste pagine con sensibilità e con forza, parlando con i testimoni e i parenti delle vittime, interpellando professionisti e istituzioni, seguendo i dibattimenti in aula, interrogando il suo stesso passato. E scrive un libro necessario, intenso e vivo, dopo il quale non sarà più possibile dire «non sapevo». La sua carriera inizia in Radio Popolare Network, poi nell’agenzia di stampa Adnkronos, nel 2002 collabora con Il Centro di Pescara, mentre l’anno successivo entra a far parte dell’Unità, dove lavora come collaboratrice per tre anni. Nel 2005 si laurea e si specializza in analisi delle politiche migratorie in Italia e in Europa. Cura la comunicazione stampa per il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno e sempre nello stesso periodo inizia a pubblicare reportage e inchieste su Io Donna, D di Repubblica, il Venerdì di Repubblica e in particolare sull’Espresso. Nel 2007 diviene assistente del funzionario delle Nazioni Unite Staffan de Mistura con focus sul dossier dei centri di permanenza temporanea (CPT) per immigrati clandestini. L’ingresso sarà consentito nel rispetto delle vigenti normative in materia di contenimento della pandemia.