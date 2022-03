Successo per la mostra allestita per i 107 anni del teatro tarantino

Sono stati celebrati con una mostra pittorica e fotografica i 107 anni di storia del Cinema Teatro Orfeo. L’iniziativa, curata dalla Orfeo Srl, si è tenuta presso il foyer dello stesso teatro tarantino in via Pitagora dal 18 al 30 dicembre 2021; oltre tremila le persone che con libero accesso hanno visitato l’allestimento di cimeli vari che testimoniano la vita artistica e le varie trasformazioni che la struttura del Cinema Teatro Orfeo ha subìto nel corso dei suoi 107 anni di storia. Per l’occasione è stata realizzata anche una piccola pubblicazione con foto e illustrazioni della sua evoluzione nel corso degli anni, distribuita gratuitamente al pubblico. Pubblicazione che mostra, in particolar modo, gli ultimi lavori ancora in corso d’opera. Sono state anche illustrate tutte le opere realizzate all’interno del teatro dall’artista Alfredo Pompilio, una mostra pittorica che ha coinvolto anche il pubblico, tanto da far nascere successivamente un corso di pittura per principianti e professionisti, tenuto nel foyer del teatro dal Maestro Pompilio. Per concludere, per rivestire le porte dei nuovi camerini ristrutturati, sono state realizzate nove grandi stampe adesive con le immagini degli artisti più rappresentativi del teatro italiano e artisti del territorio tarantino. Il primo giorno dell’evento, l’ex vicesindaco di Taranto Fabiano Marti è intervenuto con l’artista Alfredo Pompilio e il pubblico presente. L’affluenza del pubblico ha confermato le previsioni, nonostante l’aumento dei contagi a causa del Covid e le restrizioni derivanti.