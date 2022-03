La tragica storia di Ipazia nelle opere di Rosa Cacace

L’evento multi culturale “Donne del mito” che si è tenuto nei giorni scorsi alla Biblioteca Acclavio ha dato un grande valore a donne del passato che non sempre vengono celebrate con la giusta importanza. Chi al liceo ha sentito parlare di Ipazia? Probabilmente nessuno… Il sessismo permane nella società e risulta essere qualcosa di estremamente negativo anche dal punto di vista culturale. In storia dell’arte, in filosofia, gli studenti ripercorrono le storie di grandi autori e artisti, rigorosamente uomini, e delle donne di chi ci parla? Per queste ragioni eventi come questo hanno una straordinaria utilità e soprattutto un forte impatto su tutti coloro che non hanno mai sentito parlare di donne di un certo calibro, proprio come Ipazia. La sua storia, con grande abilità illustrata dalla professoressa Ida Russo, ha lasciato tutti a bocca aperta: un terribile femminicidio.

Ipazia è stata la rappresentante della scuola greca neoplatonica del periodo paleocristiano, ha assunto il ruolo di pensatrice che purtroppo ha chiuso il ciclo della cultura greca in modo tragico. Nasce ad Alessandria nel 370 d.C, istruita dal padre alle materie scientifiche, mostrandosi particolarmente talentuosa. Arriva però all’eccellenza nella filosofia. Sappiamo, infatti, che teneva lezioni pubbliche anche sul neoplatonismo, catturando l’attenzione di moltissimi giovani, divenendo in un arco breve di tempo molto nota. C’era un unico grande problema: la Chiesa. All’epoca fu stipulato l’Editto di Teodosio che aveva dichiarato il cristianesimo religione di stato. In questo periodo in cui si cerca dunque di affermare il primato della religione, si vuole distruggere tutto ciò che può andare contro la Chiesa. Infatti, possiamo ben ricordare Teofilo, uno dei grandi vescovi, il cui obiettivo era distruggere le grandi biblioteche simbolo della cultura greca.

Si, Ipazia dal punto di vista culturale era una vera e propria minaccia. Addirittura alcuni pensano sia stata anticipatrice della rivoluzione scientifica, in quanto avrebbe scoperto le orbite ellittiche (attribuite a Keplero) dando così valore alla teoria eliocentrica. Ipazia, caratterizzata da un’intelligenza sopraffina, risultava essere nettamente superiore agli uomini. Fu accusata di aver guidato gli uomini a un’iniziazione misterica ed esoterica, generando così un nuovo pretesto per remarle contro. Questa sua intelligenza ritenuta un pericolo, in quanto poteva allontanare gli uomini dalla fede e l’invidia bruciante che ormai tutti provavano, furono le cause del terribile femminicidio. Ma il vero mostro contraddistinto da cattiveria, misoginia, odio fu Cirillo. Era lui quello che non sopportava la presenza ingombrante di Ipazia, sempre pronta ad esprimere le sue idee e giudicare ciò che riteneva sbagliato. Così fu catturata, denudata e abusata sessualmente, per poi essere ridotta a brandelli e bruciata. A rendere ancor più intenso questo terribile racconto, vi era la rappresentazione di Rosa Cacace, che con la passione che da sempre è alla base delle sue opere, è riuscita a presentare con la sua arte un evento così struggente.

L’artista ha voluto evidenziare la violenza che le fu perpetrata, rappresentata dalle vesti che le furono strappate di dosso. È possibile notare la posizione di lei che evidenzia la sua riluttanza nel vedere soppressa la sua scienza e le sue scoperte e un altro dettaglio rilevante è proprio il fatto che sia circondata da una delle sue scoperte, l’astrolabio, come se con la mente lei si dirigesse già nel “suo universo”. Ancora una volta, Rosa, in arte Rosaka, è stata capace di esprimere la voce delle donne, in modo da farle conoscere al pubblico, farle tornare in vita e sottolineare quanto fosse arretrata una società che non sopportava la presenza femminile, cercando così di far capire come sia ancora necessario continuare a lottare per la parità di genere, evitando di effettuare passi indietro. Rosaka prosegue dunque non solo un percorso come artista ma anche come attivista femminista.

Andrea Lacoppola