Taranto, altri cinque casi Covid

Situazione surreale ed evoluzioni enigmatiche. Il Taranto continua ad essere preda dei contagi della nuova variante omicron e centellina le sue comunicazioni, esclusivamente dedicate alla quantità dei tesserati risultati positivi ai tamponi nelle rituali operazioni di screening, amplificate dal fine settimana scorso e già determinanti per il rinvio della partita interna col Monopoli.

Nella giornata di ieri, infatti, si sono aggiunti altri cinque esponenti rossoblu, per i quali l’esito dei controlli inerenti all’infezione non è stato quello auspicato: “ Il Taranto F.C. 1927 comunica che, a seguito di test effettuati questa mattina, martedì 22 marzo (ieri, ndr), sono state riscontrate ulteriori 5 positività al Covid19- si legge nella circolare diramata- La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, provvedendo al relativo isolamento domiciliare. Domani 23 marzo (oggi, ndr), gli elementi del gruppo-squadra risultati negativi verranno sottoposti ad un nuovo ciclo di test”. Si ragiona su una base ampliata addirittura di ventiquattro protagonisti afferenti al gruppo-squadra, sommati al drappello originario dei quattordici ufficializzati venerdì scorso, ai quali si sono aggregati immediatamente altri cinque elementi distribuiti fra le giornate di sabato e domenica. Ieri l’ennesimo rincaro, il quale innesca il sospetto lecito che la dirigenza ionica possa formulare la richiesta di rinvio anche per la trasferta di Catania, in programma domenica prossima.

Come noto, i vertici della Lega Pro hanno già fissato la gara di recupero contro la formazione del Monopoli, incastonata nel primo mercoledì utile di aprile, il 6 con fischio d’inizio alle ore 14.30, fra le mura amiche dello “Iacovone”. Ed il calendario del prossimo mese rischia di trasformarsi in un rompicapo per il Taranto che, nell’eventualità di annullamento anche per la sfida con gli etnei, dovrebbe raccogliere tutte le sue forze agonistiche, fisiche e psicologiche per affrontare sei duelli decisivi in quella che rappresenta la fase d’epilogo della stagione regolare. Unica nota al di fuori dal coro delle congetture è l’anticipo del fischio d’inizio di quella che potrebbe seriamente simboleggiare la ripresa delle competizioni per l’equipe rossoblu: il duello fra Palermo e Taranto non si disputerà più sotto i riflettori. “La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com.Uff. n.183/DIV del 01.02.2022, ha disposto per la sottonotata gara la seguente variazione- si certifica- Mercoledì 30 marzo, recupero della terza giornata di ritorno: Palermo-Taranto alle ore 14.30”. Tale match era stato procrastinato un mese fa per la disponibilità dello stadio “BarberaLa Favorita” concessa alla Figc, in ottica della sfida play off fra le Nazionali di Italia e Macedonia del Nord, valevole per la qualificazione ai Mondiali in Qatar ed in agenda domani sera.

Allo stato attuale, la compagine rossoblu sovrasta appena la zona pericolosa della graduatoria, al netto dei due asterischi che contraddistinguono la sua posizione: oggi gli uomini di mister Laterza saranno spettatori, anche interessati, delle gare di recupero del decimo turno del girone di ritorno, già posticipate a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Spicca l’incontro Potenza-Paganese, fra due concorrenti invischiate nella griglia play out; interessante anche AvellinoCatania, per valutare lo stato di forma della squadra etnea, mentre la prosecuzione della partita fra Campobasso e Turris è stata rimodulata per giovedì 7 aprile, a causa dell’epidemia da coronavirus che ha attanagliato anche i corallini, i quali avevano interrotto la suddetta gara sul punteggio di 2-1. A fronte degli undici casi di positività emersi, il club di Torre del Greco ha chiesto ed ottenuto anche una proroga per la partita contro la Virtus Francavilla, riprogrammata per giovedì 31 marzo. Mercoledì 30 marzo, inoltre, è la data scelta per il recupero dell’incontro Picerno-Campobasso, compromesso precedentemente dalla neve. Esiste un parco infortunati che preoccupa, ma nessuna novità è segnalata: l’ultima partita con l’Avellino ha lasciato in eredità le sofferenze di Saraniti, estromesso dalla formazione titolare per il trauma alla schiena rimediato durante la fase di riscaldamento; di Versienti, frenato da un risentimento all’adduttore, mentre Zullo e Di Gennaro erano stati colpiti da un’indisposizione gastrointestinale.

Non solo: i due protagonisti del tandem di centrocampo, Marsili e Civilleri, erano stati costretti a reclamare la sostituzione in corso d’opera: il primo, a causa di un affaticamento all’adduttore; il secondo, in debito di energie dopo aver giocato sotto effetto di antidolorifici per la gestione del problema lombare che si trascina da qualche tempo. Si monitorano le condizioni di Falcone e Guastamacchia: l’esterno mancino avrebbe dovuto sottoporsi ad un’ecografia per valutare l’entità della lesione di secondo grado all’adduttore destro, nell’auspicio di un reintegro in gruppo, mentre il difensore, che non ha mai debuttato in questo campionato ed ha racimolato solo qualche apparizione in panchina, ha accusato un malessere al ginocchio destro prima della trasferta di Andria.

Alessandra Carpino