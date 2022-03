Ancora tutte da chiarire le cause dell’incendio che nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 marzo ha danneggiato l’auto di Vincenzo Di Fonzo, 42enne assesore comunale all’Urbanistica di Palagianello. Sull’accaduto indagano i carabinieri. L’auto era parcheggiata in via Fratelli Bandiera quando ha preso fuoco. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza della zona.