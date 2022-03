Truffa del gasolio agricolo, imprenditore torna libero

Revoca dei domiciliari e parziale dissequestro del denaro. Sono queste in sintesi le decisioni del Tribunale del Riesame di Taranto nei confronti del 54enne imprenditore di San Giorgio Jonico, A. T., arrestato lo scorso mese di febbraio con l’accusa di una maxi truffa ai danni dello Stato nella vendita di carburanti agricoli. L’ordinanza di custodia cautelare e il decreto di sequestro emessi dal gip sono stati impugnati dai difensori, gli avvocati Salvatore Maggio e Paola Piantedosi, davanti aI giudici della Seconda Sezione Penale nelle funzioni di riesame.

Il collegio dei giudici (presidente Patrizia Todisco, a latere Alessandro de Tomasi e Luana Loscanna) ha parzialmente accolto la richiesta di libertà dei difensori e ha revocato gli arresti domiciliari ma, allo stesso tempo, ha sostituito la misura restrittiva con una interdittiva, disponendo nei confronti dell’indagato il divieto di svolgere qualsiasi attività imprenditoriale nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi. All’imprenditore, titolare di un’attività specializzata in commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, erano stati anche sottoposti a sequestro (a fini di confisca) beni mobili e immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore complessivo superiore a 2,6 milioni di euro, una somma ritenuta l’equivalente dell’evasione di imposte, ossia accise e Iva. Lo stesso collegio, sempre in sede di riesame, ha disposto il dissequestro di una parte del denaro, riducendo la somma sotto sequestro di circa 600.000 euro.

L’imprenditore è finito nel mirino della Guardia di Finanza per una consistente cessione di gasolio per mezzi agricoli con accise ridotta nei confronti di soggetti non aventi diritto all’aliquota agevolata. Da qui la contestazione di truffa ai danni dello Stato e frode fiscale. L’attività illecita, sempre secondo la ricostruzione degli investigatori delle Fiamme Gialle, sarebbe stata posta in essere attraverso l’emissione di documentazione di accompagnamento del carburante falsificata. In questo modo, è sempre l’accusa, veniva fittiziamente attestata la vendita ad acquirenti aventi diritto che in realtà erano deceduti. Nella vicenda, oltre all’imprenditore, sono indagate anche altre tre persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare, a carico delle quali sono stati ipotizzati gli stessi reati.