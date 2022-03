Consegnate in prefettura le Stelle al Merito del Lavoro, tutti i nomi

Si è svolta mercoledì mattina alla prefettura di Taranto, alla presenza del prefetto Demetrio Martino, la consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” a 10, donne e uomini, lavoratori della provincia tarantina che si sono distinti per impegno, dedizione, qualità professionale e per gli insegnamenti che hanno trasmesso ai colleghi più giovani. La “Stella al Merito del Lavoro” è una prestigiosa onorificenza della Repubblica conferita dal Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il Lavoro a quei dipendenti da imprese pubbliche o private, nonché da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.

Hanno ricevuto la “Stella al Merito” i quattro cittadini che sono stati insigniti nel 2020 e i sei che sono stati insigniti nel 2021. La situazione emergenziale da Covid ha impedito, negli ultimi due anni, le cerimonia del 1° Maggio. Nel discorso di saluto il prefetto, nel rendere merito ai decorati, ha evidenziato come tale onorificenza sia espressione del riconoscimento della società civile verso coloro i quali si dedicano al lavoro con encomiabile dedizione e spirito di servizio, divenendo modelli di stimolo per le nuove generazioni. Sono intervenuti il commissario straordinario del Comune di Taranto e il sindaco di Monteiasi, in ragione della residenza degli insigniti, il Console provinciale della Federazione Maestri del Lavoro in carica negli anni 2020 e 2021 e l’attuale Console.

Di seguito l’elenco degli insigniti anno 2020: Francesco Quaranta, quadro presso Poste Italiane Filiale di Manduria; Mansueto Ancona, quadro presso la Banca Nazionale del Lavoro di Lecce; Lucia Settanni, quadro presso il Gruppo Ferrovie dello Stato di Bari; Antonio Zigrino, impiegato presso Leonardo S.p.A Taranto. Anno 2021: Filippo Alagna, quadro presso Enel energia Taranto; Maurizio Dionisio, quadro presso la Banca Nazionale del Lavoro di Lecce; Gianpiero Maggio, quadro presso Leonardo S.p.A Taranto; Antonio Mauceri, quadro presso il Gruppo Ferrovie dello Stato di Bari; Marta Mongelli, impiegata presso Poste Italiane Filiale di Taranto; Franco Petrosino, impiegato presso Leonardo S.p.A. Taranto.