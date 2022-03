Incidente al porto, «Commissione d’inchiesta per la morte di De Vita»

A mezzogiorno, al suono delle sirene, nel porto jonico i colleghi di Massimo De Vita, il 44enne operaio morto a seguito di un incidente al IV sporgente, si sono schierati sulla banchina per un commosso ricordo dello sfortunato lavoratore. L’operaio è stato schiacciato da un telaio in acciaio che si è ribaltato durante le operazioni di movimentazione di pale eoliche scaricate poco prima da una nave. Un collega di De Vita è riuscito a salvarsi.

Il pm Mariano Buccoliero ha aperto una inchiesta con l’ipotesi di reato di omicidio colposo e disposto il sequestro dell’area dell’incidente per consentire i rilievi da parte dei tecnici dello Spesal. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno indetto per ieri lo sciopero nazionale di un’ora a ogni fine turno o prestazione di lavoro di tutti i lavoratori dei porti. “È inaccettabile che il tema della sicurezza sul lavoro emerga solo in occasione di tragici eventi. Le Istituzioni non possono più temporeggiare e devono dare un segnale importante. Occorre istituire una commissione d’inchiesta sugli infortuni, da programmare a Taranto”. Così il sen. Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

“Non possiamo permetterci di abbassare la guardia sul tema delle morti sul lavoro, che in Italia continuano a rappresentare un’emergenza nazionale- ha proseguito- il Decreto Fisco e Lavoro ha potenziato le misure di prevenzione e tutela della sicurezza ma va completato il processo di riforma con un diverso approccio culturale al tema e con un potenziamento della qualificazione delle imprese. Si continua a investire ancora troppo poco nelle misure di sicurezza, nella formazione dei lavoratori e nell’adeguamento dei luoghi di lavoro. Le attività di prevenzione non sono un mero adempimento formale, ma elemento sostanziale per limitare al massimo il rischio di infortuni e incidenti sul lavoro”.