Patto per contrastare gli incidenti stradali

Nell’ambito di un importante progetto di iniziativa della Polizia locale, finalizzato alla prevenzione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata, che coinvolge anche la Prefettura di Taranto, il Comune di Taranto, l’Asl e l’Università degli Studi di Bari, è stato sottoscritto nei giorni scorsi, a Palazzo di Città, il Protocollo d’intesa tra il commissario straordinario del Comune di Taranto, e il Direttore Generale della Asl DI Taranto, Vito Gregorio Colacicco, in cui le parti si impegnano ad avviare una collaborazione attiva sul territorio della provincia di Taranto finalizzata ad attivare e sperimentare le iniziative previste nel predetto progetto denominato “No Crash”.

In particolare, all’interno del protocollo, il Comune di Taranto sarà impegnato a garantire la direzione, il coordinamento e la gestione generale del progetto, nonché il monitoraggio dei risultati. «Il tutto sarà realizzato tra il Comando della Polizia Locale in strettissima collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto che sarà chiamata a prendere parte ad incontri tematici di prevenzione e promozione dei comportamenti alla guida e a partecipare ad un tavolo di concertazione permanente per il contrasto all’incidentalità stradale causata prevalentemente dall’uso di alcol e droghe – si legge in una nota del Comune – A conclusione dell’iniziativa sono state evidenziate altre tematiche riguardanti la città di Taranto e soprattutto quella relativa alla refezione ospedaliera, anche, a seguito delle preoccupazioni rappresentate, al Commissario Straordinario, nei giorni scorsi, da parte di rappresentanti di sigle sindacali autonome, in occasione di un incontro richiesto dalle stesse. Su tale aspetto il Commissario e il Responsabile della Sanità della Asl hanno convenuto sull’opportunità di rappresentare ulteriormente le preoccupazioni da entrambe registrate».