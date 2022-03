Alessandro Gassmann dona 200 alberi al carcere di Taranto

Un doppio evento dedicato alla tutela dell’ambiente, al sociale e alla voglia di offrire nuove possibilità. Alessandro Gassmann sarà a Taranto venerdì 25 marzo, per donare alla città 200 alberi acquistati con i proventi del suo libro «Io e i Green Heroes – Perché ho deciso di pensare verde» (edito da Piemme).

L’attore ha scelto 100 realtà in Italia a cui devolvere alberi da frutta con le vendite del volume e dopo Roma, sua città natale, ha voluto Taranto. Promossa e organizzata da Lorenzo Laporta, scrittore tarantino curatore del volume, la giornata vedrà come primo atto al mattino la consegna degli alberi all’associazione di volontariato Noi & Voi Onlus, che ha scelto di effettuare la piantumazione negli spazi all’aperto di pertinenza della casa circondariale “Carmelo Magli”. L’appuntamento riservato agli organi di stampa si terrà alle ore 12:00. Nello specifico, si tratta di 110 ulivi di tipo leccino, 50 mandorli, 30 limoni e 10 cotogni acquistati con i ricavi del libro. A Taranto il progetto si arricchisce grazie a uno degli eroi «Green» locali: Lome Super Fruit, brand di Masseria Fruttirossi, ha messo a disposizione 20 melograni e, per la loro concimazione, un quantitativo di compost naturale ottenuto nell’impianto di lombricoltura dell’azienda, un processo di economia circolare che trasforma i residui di lavorazione della melagrana. Saranno gli stessi detenuti, nell’ambito dei progetti sociali di Noi e Voi Onlus, ad occuparsi della cura di questi alberi. Un messaggio forte, che concretizza l’obiettivo del libro scritto da Gassmann con Roberto Bragalone e curato da Laporta: promuovere la sensibilità ecologica, che diviene presa di coscienza della crisi climatica, attraverso il racconto dei #GreenHeroes. Partner del progetto Ortofrutteto Solidale Diffuso, Kyoto Club e Azzero Co2.

Al mattino sono previsti gli interventi di: Alessandro Gassmann, Annalisa Corrado di Kyoto Club e ideatrice progetto #GreenHeroes, il curatore Lorenzo Laporta, don Francesco Mitidieri presidente di Noi e Voi Onlus, Dario De Lisi sales manager di Lome Super Fruit. A portare i saluti della Casa Circondariale di Taranto, la direttrice Sonia Fiorentino. A seguire, la piantumazione di alcuni alberi. Nel pomeriggio Alessandro Gassmann incontrerà il pubblico e presenterà il suo libro «Io e i Green Heroes – perché ho deciso di pensare verde» nel Teatro comunale Fusco di Taranto in via Giovinazzi 49 dalle ore 17. Questo appuntamento è promosso da Mondadori Bookstore Taranto. A dialogare con l’autore don Antonio Panico direttore dell’ufficio diocesano per i problemi sociali e del lavoro, giustizia e pace, custodia del creato, Lorenzo Laporta e Annalisa Corrado di Kyoto Club. L’evento del pomeriggio è aperto al pubblico con ingresso prioritario riservato ai possessori di ticket rilasciato al momento dell’acquisto del libro presso il Mondadori Bookstore di via De Cesare 35 a Taranto. Per ogni copia venduta verrà consegnato un ticket numerato che indica il proprio turno in occasione del “firma-copie” con Gassmann dopo la presentazione. Una volta terminati gli ingressi prioritari, fino ad esaurimento dei posti disponibili, verrà consentito l’accesso al Teatro anche a chi non è in possesso di ticket. Obbligatorio il possesso di Green Pass e indossare mascherina ffp2, nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid. Per info: 099 459 1661. Hanno collaborato all’evento: Noi & Voi Onlus, direzione della casa circondariale di Taranto, don Antonio Panico, Regione Puglia.